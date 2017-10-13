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«Нацимбио» завершила исследования первой российской пентавакцины с бесклеточным коклюшным компонентом

13.10.2017

«Национальная иммунобиологическая компания», входящая в Госкорпорацию «Ростех», завершила клинические исследования первой российской комбинированной пятикомпонентной вакцины аАКДС–Геп B+Hib с бесклеточным коклюшным компонентом. Препарат подтвердил безопасность и иммуногенность. Государственная регистрация вакцины запланирована на 2018 год.

«Включение в перечень НКПП многокомпонентных вакцин, снижающих инъекционную нагрузку на детей – одна из основных задач для «Нацимбио» на ближайшие годы в контексте расширения Нацкалендаря», – прокомментировал генеральный директор «Нацимбио» Андрей Загорский. – Пентавакцина сократит количество необходимых инъекций и, благодаря меньшей реактогенности за счет включения бесклеточного коклюшного компонента, будет лучше переноситься пациентами».

Пентавакцина, разработанная научно-производственным объединением «Микроген», содержит компоненты, позволяющие проводить вакцинацию сразу от пяти заболеваний (дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита B и гемофильной инфекции) по принципу «единой инъекции» - без необходимости введения нескольких моновакцин по отдельности.

«Итоги клинических исследований показали хорошие результаты, подтвердив безопасность и иммуногенность препарата. Все реакции в ходе вакцинации проходили самостоятельно без назначения дополнительной терапии», - добавил Кирилл Гайдаш, генеральный директор НПО «Микроген».

Препарат аАКДС–Геп B+Hib производится предприятием по специально разработанной технологии со сниженным содержанием уровня эндотоксинов бесклеточного коклюшного компонента, а также до 2-х раз меньшим содержанием уровня столбнячного, дифтерийного компонентов и антигена вируса гепатита B, сохраняя при этом иммунологическую активность вакцины при меньшей реактогенности.

ФГУП «НПО «Микроген» Минздрава России является уникальным и старейшим предприятием по производству биофармацевтических препаратов в РФ, обеспечивающим поставку около 70 % от общего объёма вакцин национального календаря профилактических прививок (НКПП). В ассортиментном портфеле объединения более 350 препаратов. НПО «Микроген» – основатель системы перевозок продукции «холодовая цепь». Метод гарантирует соблюдение температурного режима хранения и доставки вакцин и других иммунобиологических препаратов до потребителя.

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Метки
«Национальная иммунобиологическая компания»
Компании
Нацимбио «Национальная иммунобиологическая компания» («Нацимбио») – холдинговая компания, осуществляющая деятельность в области разработки и производства важнейших лекарственных препаратов и классов медицинских продуктов.
Фармвестник-ТВ
13.10 «Актуальное интервью» с Данилом Блиновым
11.10 «Актуальный репортаж»: IX Международная конференция «Что происходит на фармацевтическом рынке?»
10.10 «У редакционного камина» с Сергеем Цыбом
09.10 «7 дней за 7 минут» с Олегом Астафуровым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №32
Результаты проверок GMP российских и зарубежных инспекторатов часто отличаются
Классические аптечные сети скептически относятся к легализации доставки лекарств на дом
Революции не будет
Расходы на лекарства из бюджетов всех уровней в следующем году могут остаться на уровне 2017 года
Фармацевтический рынок России традиционно демонстрирует аномальные тренды
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