«Нацимбио» запустит в Челябинской области центры сбора плазмы крови, лабораторный комплекс и производство медицинских инструментов

«Национальная иммунобиологическая компания», входящая в госкорпорацию Ростех, заключила соглашение о сотрудничестве с Правительством Челябинской области, направленное на развитие отечественной фармацевтической отрасли и формирование высокоразвитого региона медицинской специализации. Подписи в документе поставили губернатор Челябинской области Борис Дубровский и генеральный директор «Нацимбио» Марьям Хубиева. В рамках сотрудничества планируется создание в Челябинске сети центров по сбору плазмы крови, лабораторного комплекса для медицинских анализов и площадки для производства медицинских инструментов.

«Партнерство преследует долгосрочную цель – обеспечение системы здравоохранения качественными и доступными медицинскими услугами и препаратами на региональном и федеральном уровнях. В лице губернатора области Бориса Дубровского мы рады найти партнера, разделяющего наши ценности и готового оказывать поддержку проектам, направленным на развитие отечественной фармацевтической отрасли», – заявила генеральный директор «Нацимбио» Марьям Хубиева.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский подчеркнул: «Соглашение является частью программы создания высокоразвитого региона медицинской специализации в Челябинской области путем привлечения и реализации инвестиционных проектов. Особенно важно, что в данном проекте использован механизм государственно-частного партнерства».

Планируется, что после подписания соглашения будет сформирована рабочая группа, в которую войдут эксперты из Челябинской области и «Нацимбио». Она разработает и реализует перспективные программы и планы совместной деятельности, возьмет на себя вопросы взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления.