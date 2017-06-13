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«Нацимбио» запустит в Челябинской области центры сбора плазмы крови, лабораторный комплекс и производство медицинских инструментов

13.06.2017

«Национальная иммунобиологическая компания», входящая в госкорпорацию Ростех, заключила соглашение о сотрудничестве с Правительством Челябинской области, направленное на развитие отечественной фармацевтической отрасли и формирование высокоразвитого региона медицинской специализации. Подписи в документе поставили губернатор Челябинской области Борис Дубровский и генеральный директор «Нацимбио» Марьям Хубиева. В рамках сотрудничества планируется создание в Челябинске сети центров по сбору плазмы крови, лабораторного комплекса для медицинских анализов и площадки для производства медицинских инструментов.

«Партнерство преследует долгосрочную цель – обеспечение системы здравоохранения качественными и доступными медицинскими услугами и препаратами на региональном и федеральном уровнях. В лице губернатора области Бориса Дубровского мы рады найти партнера, разделяющего наши ценности и готового оказывать поддержку проектам, направленным на развитие отечественной фармацевтической отрасли», – заявила генеральный директор «Нацимбио» Марьям Хубиева.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский подчеркнул: «Соглашение является частью программы создания высокоразвитого региона медицинской специализации в Челябинской области путем привлечения и реализации инвестиционных проектов. Особенно важно, что в данном проекте использован механизм государственно-частного партнерства».

Планируется, что после подписания соглашения будет сформирована рабочая группа, в которую войдут эксперты из Челябинской области и «Нацимбио». Она разработает и реализует перспективные программы и планы совместной деятельности, возьмет на себя вопросы взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления.

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Метки
«Национальная иммунобиологическая компания»
Компании
Нацимбио «Национальная иммунобиологическая компания» («Нацимбио») – холдинговая компания, осуществляющая деятельность в области разработки и производства важнейших лекарственных препаратов и классов медицинских продуктов.
Фармвестник-ТВ
13.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Новая логистика против старой дистрибуции. Причины. Преимущества. Недостатки»
08.06 «Актуальное интервью» с Игорем Крыловым
07.06 «Актуальное интервью» с Дмитрием Морозовым
07.06 «ФармNEWS»: Заложен первый камень завода «НоваМедики»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
Помогал детям и баста
Правда в глаза
Current issue #20, 2017
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