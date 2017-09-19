«Нацимбио»: снижение инъекционной нагрузки для дальнейшего расширения НКПП

На проходившей в Геленджике второй конференции БИОТЕХМЕД представители «Нацимбио», входящей в госкорпорацию Ростех, приняли участие в панельных дискуссиях, посвященных вопросам вакцинопрофилактики и расширения национального календаря профилактических прививок. В рамках дискуссий особое внимание было уделено необходимости перехода к многокомпонентным профилактическим препаратам.

«Сегодня для иммунизации по 2-3 показаниям ребенок может получать до 10 инъекций. Если мы планируем расширять Нацкалендарь, то в первую очередь нужно работать над современными многокомпонентными препаратами. Только переход от моно- к поликомпонентным вакцинам позволит снизить инъекционную нагрузку и получить «окно» для дальнейшего увеличения перечня НКПП», – рассказал президент биофармацевтической компании «ФОРТ» Антон Катлинский.

Следуя мировым трендам, компании, входящие в периметр «Нацимбио», уже несколько лет активно работают над новыми комбинированными препаратами. «Переход к поливакцинам – вопрос, который требует комплексного решения. Уже сегодня мы видим положительную динамику: в НКПП включена четырехкомпонентная вакцина АКДС-Геп В, нами поданы документы на регистрацию пятикомпонентной вакцины АКДС-Геп В+Hib с цельноклеточным и бесклеточным коклюшным компонентами, – отметил Кирилл Гайдаш, врио НПО «Микроген». – Еще один пример – вакцина MMR (корь, краснуха, паротит), которую мы планируем зарегистрировать к 2018 году и предложить её Минздраву России для рассмотрения возможности включения в Нацкалендарь».

Также на БИОТЕХМЕД обсуждалась роль «Нацимбио» как единственного поставщика вакцин для НКПП и итоги нескольких лет поставок препаратов для нужд Минздрава России. «Для холдинга государство является основным потребителем продукции, и заказ, полученный от нашего главного покупателя, имеет приоритетное значение. Он дает возможность планирования объемов на определенный период, позволяет сформировать собственные целевые показатели деятельности и координировать разработки других фармпроизводителей, в том числе для вывода на рынок многокомпонентных препаратов», – отметил в своем выступлении Антон Катлинский.