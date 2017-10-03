«Нацимбио» приняла участие в забеге против гриппа

«Нацимбио», входящая в госкорпорацию Ростех, поддержала прошедший в Москве праздник здоровья, призванный стимулировать горожан к вакцинации от гриппа в преддверии сезона роста заболевания. Сотрудники компании вместе с представителями Минздрава, Роспотребнадзора, Росздравнадзора и другими гостями преодолели дистанцию в три километра, приняли участие в интерактивных семейных развлечениях и выслушали лекцию о пользе иммунизации от ведущих российских экспертов.

Присутствовавший на фестивале «Здоровая осень» заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой отметил, что только красивый и здоровый человек может быть успешным, а сохранить здоровье гораздо проще, чем заниматься его восстановлением: «Если мы будем заниматься физической культурой, то у нас останется время для того, чтобы жить полной насыщенной жизнью».

На фестивале «Здоровая осень» перед участниками выступили члены научно-технического совета «Нацимбио» – советник по научной работе «Нацимбио», директор ФГАУ «ЛРЦ» Минздрава России, заведующий кафедрой госпитальной терапии №2 лечебного факультета РНИМУ им. Н.И.Пирогова, профессор, д.м.н. Игорь Никитин и главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава России, а также заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, академик РАН, профессор, д.м.н. Николай Брико. В контексте исторического экскурса они представили собравшимся посетителям неопровержимые доказательства того, что иммунизация является одним из главных средств, способствующих снижению смертности, заболеваемости и увеличению численности населения.

«Никогда не поздно напомнить, что профилактика эффективнее терапии. Многочисленные статистические данные подтверждают – у здоровых взрослых вакцинация эффективна в среднем в 90% случаев. Иммунизация помогает сократить количество случаев госпитализации и смертельных исходов в результате осложнений, связанных с гриппом. В текущем сезоне россияне могут защитить себя от гриппа отечественными вакцинами «Совигрипп» и «Ультрикс», одобренными для детей, взрослых и беременных женщин, - отметил советник генерального директора по научной работе «Нацимбио» Игорь Никитин. – Наша компания заботится о повышении уровня осведомленности людей о пользе вакцинации, а также о здоровье своих сотрудников, поэтому мы с большим энтузиазмом приняли участие в этой инициативе».

«Нацимбио» выступила генеральным партнером фестиваля «Здоровая осень». Холдинг является основным производителем и поставщиком вакцин для профилактики гриппа и ОРВИ. В эпидемиологическом сезоне 2017-2018 он поставит 58,5 млн доз вакцин «Совигрипп» и «Ультрикс», что на 20% больше объема прошлого года. Этот объем обеспечит беспрецедентный для страны охват населения вакцинацией против гриппа – более 45%.

Фестиваль «Здоровая осень» проходил 30 сентября в парке «Сокольники» при поддержке Министерства здравоохранения РФ. Он был приурочен к началу сезона вакцинации от гриппа. Главным событием фестиваля стал забег на три километра, который прошел под девизом «Победим инфекции!».

Источник публикации: «Национальная иммунобиологическая компания»