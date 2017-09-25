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«Нацимбио» представила новые разработки на международной конференции «Тенденции в исследовании гриппа»

25.09.2017

«Нацимбио» (госкорпорация «Ростех») приняла участие в организации и работе конференции НИИ гриппа «Тенденции в исследовании гриппа», прошедшей с 18 по 20 сентября в Санкт-Петербурге. Эксперты компании представили научному сообществу результаты исследований эпидемиологической эффективности вакцин от гриппа, производимых предприятиями холдинга, динамику их поставок, а также последние разработки в области иммунопрофилактики сезонных заболеваний. Компания выступила официальным партнером конференции.

В открывающей сессии конференции руководитель НИИ гриппа Андрей Васин обозначил ключевую цель встречи экспертов – выявить основные тенденции, определяющие вектор развития мировой науки в области борьбы с гриппом, новые угрозы и пандемии, перспективы развития значимых научных направлений: надзор за гриппом человека и животных, диагностика гриппозной инфекции, разработка универсальных и сезонных вакцин против гриппа, молекулярная вирусология гриппа, а также разработка противовирусных лекарственных средств.

«Пока действенного лекарства от гриппа не изобретено, единственным эффективным способом не заболеть является профилактика. Проблема эта касается всех стран, болеют люди примерно одинаково, хотя, например, в некоторых странах сезонного гриппа не бывает - он там круглогодичный, - подчеркнул Андрей Васин. - Но вакцины, произведенные что у нас, что за рубежом, едины по своему составу, ни они, ни мы не идут каким-то своим особенным путем».

Национальный холдинг «Нацимбио», объединяющий ключевых производителей вакцин от гриппа, – НПО «Микроген» и ООО «Форт» - представил вакцины «Совигрипп» и «Ультрикс», поставляемые для иммунизации населения в рамках Национального прививочного календаря с 2015 года. За три эпидемиологических сезона всего компанией будет поставлено более 100 млн доз препаратов. Обе вакцины производятся по полному циклу на предприятиях Холдинга. С 2015 года технология производства вакцины «Совигрипп» была локализована на производственных мощностях Спб НИИВС, с 2016 - на ООО «Форт».

«Заболевание гриппом и другими респираторными вирусными инфекциями имеет серьезные экономические, социальные и медицинские последствия, именно поэтому государство стремится защитить как можно большее число граждан. Наша задача как холдинга, содействующего этой миссии и являющегося самым крупным игроком на этом рынке, снижать их себестоимость и наращивать необходимый объем в соответствии с растущей потребностью, – прокомментировал Антон Катлинский, советник генерального директора «Нацимбио». – В 2017 году «Нацимбио» увеличила поставки вакцин для профилактики гриппа на 20%, обеспечивая беспрецедентный для страны охват населения вакцинацией против гриппа – более 45%».

2c9e3a9fad2aa9bcfdbc3efd04417899.jpgСамой эффективной мерой защиты от гриппа является вакцинация. В соответствии с данными эпидмониторинга, в эпидемическом сезоне 2016/17гг. заболеваемость гриппом не привитого населения была в 15 раз выше, чем в группе вакцинированных, что подтверждает эффективность иммунопрофилактики гриппа при охвате до 40% населения. «Вакцинопрофилактика – это не только предупреждение распространения заболевания, снижение летальности, но и борьба с лекарственной резистентностью и фактор снижения экономических затрат», – подчеркнул в своем докладе Андрей Бурков, руководитель отдела стратегического маркетинга ООО «Форт».

В рамках конференции экспертам была представлена также информация о новых разработках НПО «Микроген» и «Форт» от гриппа, в том числе об инновационных четырехвалентных вакцинах, которые защищают сразу от четырех штаммов вируса гриппа.

Эксперты НПО «Микроген» рассказали об успешном завершении первой стадии клинических исследований нового профилактического препарата «Микросплит», представляющего собой инактивированную расщепленную вакцину, в составе которой содержатся как поверхностные, так и внутренние антигены вирусов.

«По итогам первой фазы исследований «Микросплит» показала хорошие результаты, вакцина обладает низкой реактогенностью и хорошей переносимостью. Также получены предварительные данные по иммуногенности вакцины, которые соответствует требованиям РФ и Европы, предъявляемым к эффективности инактивированных гриппозных вакцин», – отметил Денис Трофимов, заместитель начальника управления регистрации и медицинских исследований ФГУП «НПО Микроген» Минздрава России.

Кроме этого в рамках деловой дискуссии конференции были представлены планы клинических исследований новой формы вакцины гриппозной аллантоисной живой – раствора для интраназального введения, а также результаты изучения эпидемиологической эффективности вакцины «Совигрипп» производства НПО «Микроген».

Противогриппозная вакцина «Ультрикс» компании «Форт» производится в России с соблюдением требований и норм GMP. Это единственная вакцина, поставляемая в рамках НКПП, содержащая 45 мкг гемагглютинина в дозе, не содержит консервантов и адъювантов. Препарат прошел все этапы доклинических и клинических исследований, которые при иммунизации показали ее высокую иммуногенность, безопасность, хорошую переносимость и ареактогенность.

Вакцина НПО «Микроген» для профилактики гриппа «Совигрипп» используется для ежегодной профилактической иммунизации против сезонного гриппа. Обе вакцины одобрены для иммунизации детей с шести месяцев, беременных женщин во II-III триместрах, подростков и взрослых без ограничения возраста.

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Кроме этого научно-производственное объединение производит живую интраназальную гриппозную вакцину «Ультравак», имеющую обширный клинический опыт применения (вакцинировано более 100 млн человек).

Международная конференция «Тенденции в исследовании гриппа» призвана отразить перспективы развития таких направлений, как надзор за гриппом человека и животных, диагностика гриппозной инфекции, разработка универсальных и сезонных вакцин против гриппа, молекулярная вирусология гриппа, а также разработка противовирусных лекарственных средств.

Научная программа конференции включала пленарные лекции ведущих мировых специалистов, устные доклады и стендовые презентации.

Источник публикации: «Национальная иммунобиологическая компания»

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Метки
«Национальная иммунобиологическая компания»
Компании
Нацимбио «Национальная иммунобиологическая компания» («Нацимбио») – холдинговая компания, осуществляющая деятельность в области разработки и производства важнейших лекарственных препаратов и классов медицинских продуктов.
Фармвестник-ТВ
21.09 «Актуальное интервью» с Владиславом Шестаковым
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20.09 «Актуальное интервью» с Дмитрием Морозовым
19.09 «Актуальный репортаж»: БИОТЕХМЕД-2017
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