«Нацимбио» обеспечила защиту армии Восточного военного округа от клещевого энцефалита

Научно-производственное объединение «Микроген», входящее в холдинг «Нацимбио» госкорпорации «Ростех», поставило инактивированные вакцины «ЭнцеВир» армии Восточного военного округа для профилактики вирусной инфекции клещевого энцефалита у военнослужащих. Вакцинацию прошел весь личный состав общевойсковой армии, расположенной в Хабаровском крае, Еврейской и Амурской автономных областях. Также препаратом «ЭнцеВир» прививают всех новобранцев весеннего призыва, прибывающих в округ.

«Выпуском препаратов для защиты взрослых и детей от клещевого энцефалита занимается наш томский филиал – НПО «Вирион». Массовое применение высокоэффективной вакцины «ЭнцеВир» позволяет не только снизить заболеваемость, но и минимизировать случаи развития тяжелых осложнений», – отметила генеральный директор «Нацимбио» Марьям Хубиева.

Вакцина произведена с применением разработанного «Микрогеном» метода количественного определения содержания антигена вируса в препарате с использованием иммуноферментного анализа. Метод позволяет выдерживать норму антигенов – от 0,6 до 3,0 мкг/доза, что обеспечивает стабильность каждой произведенной дозы препарата.

«Методика обеспечивает наивысшую точность количественного анализа антигена в вакцине. Более того, благодаря ей мы проводим такой анализ даже в готовом препарате. Это обеспечивает контроль качества каждой дозы вакцины и минимизацию возникновения побочных реакций», - добавил Кирилл Гайдаш, врио генерального директора НПО «Микроген».

Вакцинацию препаратом «ЭнцеВир» в России ежегодно проходят более полумиллиона человек старше 18 лет. В 2016 году эта цифра составила порядка 700 тысяч человек. Вакцина представляет собой очищенную концентрированную стерильную суспензию инактивированного вируса клещевого энцефалита, позволяющую организму человека выработать специальные антитела для формирования иммунитета. В январе 2015 года НПО «Микроген» выпустила второй вариант вакцины – «ЭнцеВир Нео» для профилактики клещевого энцефалита у детей с 3 до 17 лет.