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«Нацимбио» обеспечила защиту армии Восточного военного округа от клещевого энцефалита

19.06.2017

Научно-производственное объединение «Микроген», входящее в холдинг «Нацимбио» госкорпорации «Ростех», поставило инактивированные вакцины «ЭнцеВир» армии Восточного военного округа для профилактики вирусной инфекции клещевого энцефалита у военнослужащих. Вакцинацию прошел весь личный состав общевойсковой армии, расположенной в Хабаровском крае, Еврейской и Амурской автономных областях. Также препаратом «ЭнцеВир» прививают всех новобранцев весеннего призыва, прибывающих в округ.

«Выпуском препаратов для защиты взрослых и детей от клещевого энцефалита занимается наш томский филиал – НПО «Вирион». Массовое применение высокоэффективной вакцины «ЭнцеВир» позволяет не только снизить заболеваемость, но и минимизировать случаи развития тяжелых осложнений», – отметила генеральный директор «Нацимбио» Марьям Хубиева.

Вакцина произведена с применением разработанного «Микрогеном» метода количественного определения содержания антигена вируса в препарате с использованием иммуноферментного анализа. Метод позволяет выдерживать норму антигенов – от 0,6 до 3,0 мкг/доза, что обеспечивает стабильность каждой произведенной дозы препарата.

«Методика обеспечивает наивысшую точность количественного анализа антигена в вакцине. Более того, благодаря ей мы проводим такой анализ даже в готовом препарате. Это обеспечивает контроль качества каждой дозы вакцины и минимизацию возникновения побочных реакций», - добавил Кирилл Гайдаш, врио генерального директора НПО «Микроген».

Вакцинацию препаратом «ЭнцеВир» в России ежегодно проходят более полумиллиона человек старше 18 лет. В 2016 году эта цифра составила порядка 700 тысяч человек. Вакцина представляет собой очищенную концентрированную стерильную суспензию инактивированного вируса клещевого энцефалита, позволяющую организму человека выработать специальные антитела для формирования иммунитета. В январе 2015 года НПО «Микроген» выпустила второй вариант вакцины – «ЭнцеВир Нео» для профилактики клещевого энцефалита у детей с 3 до 17 лет.

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Метки
ФГУП «НПО «Микроген»
«Национальная иммунобиологическая компания»
Компании
Нацимбио «Национальная иммунобиологическая компания» («Нацимбио») – холдинговая компания, осуществляющая деятельность в области разработки и производства важнейших лекарственных препаратов и классов медицинских продуктов.
Фармвестник-ТВ
14.06 «У редакционного камина» с Дмитрием Ефимовым
13.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Новая логистика против старой дистрибуции. Причины. Преимущества. Недостатки»
08.06 «Актуальное интервью» с Игорем Крыловым
07.06 «Актуальное интервью» с Дмитрием Морозовым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
Помогал детям и баста
В I квартале объем закупок УЗИ-аппаратов в России снизился на 9,2%
Правда в глаза
Current issue #20, 2017
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