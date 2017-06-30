«Нацимбио» обеспечила федеральные государственные медучреждения страны препаратами плазмы крови

«Национальная иммунобиологическая компания», входящая в госкорпорацию Ростех, поставила альбумины, иммуноглобулины, факторы свертывания крови для нужд учреждений, подведомственных Минздраву, Минобороны, МЧС, МВД, Минобрнауки, ФСБ, ФМБА, ФАНО, ФТС, ФСИН, Росрезерву и Росавиации. Поставки осуществляются по 27 государственным контрактам с бюджетными организациями ФОИВов на общую сумму более 40 млн рублей. Препараты крови отгружаются в рамках реализации функции единственного поставщика по распоряжению Правительства РФ от 14.06.2016 № 1214-р.

«Во втором квартале 2017 года мы поставили самый большой объем препаратов плазмы крови по государственным контрактам с Министерством здравоохранения РФ в этом году. Параллельно продолжаем отгрузки лекарственных препаратов для пациентов с гемофилией и нарушениями свертываемости крови в федеральные государственные медицинские центры по отдельным заказам. Контрагенты получают их в срок и с соблюдением условий поставок», – прокомментировала генеральный директор «Нацимбио» Марьям Хубиева.

Лекарства поступили в ФБУ «Центральная клиническая больница Гражданской авиации», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский радиологический центр» Министерства здравоохранения Российской Федерации, ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, ФГБУ «Российский научно-исследовательский институт гематологии и трансфузиологии Федерального медико-биологического агентства», ФГБУ «Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, ФГБУ «Ивановский научно-исследовательский институт материнства и детства имени В.Н. Городкова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» Министерства здравоохранения Российской Федерации (Хабаровск), ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского» Министерства здравоохранения Российской Федерации и ряд других учреждений.

Для доставки препаратов в регионы РФ используется воздушный транспорт и автомобильные рефрижераторные перевозки. Доставка осуществляется в соответствии с требованиями «холодовой цепи»: на всех этапах транспортировки от производителя до получателя груз находится в термоконтейнерах, прошедших валидацию. Контроль соблюдения температурного режима, циркуляции воздуха внутри рефрижератора осуществляется при погрузке, транспортировке и выгрузке.

В этом году компания уже отгрузила более 549 миллионов МЕ (международных единиц) препаратов, полученных из плазмы крови человека и животных, в рамках государственного заказа Минздрава России.