«Нацимбио» - генеральный партнер конференции «БИОТЕХМЕД-2017»

Входящая в госкорпорацию Ростех «Национальная иммунобиологическая компания» стала генеральным партнером второй ежегодной конференции по биомедицинским технологиям «БИОТЕХМЕД-2017». На конференции «Нацимбио» представляет разработки дочерних компаний, ключевые продукты и новые проекты. Также компания планирует подписать ряд соглашений о сотрудничестве с ведущими мировыми фармкомпаниями.

На выставочном стенде конференции «Нацимбио» демонстрирует ключевые проекты Холдинга, направленные на повышение доступности терапевтических и профилактических препаратов. Проект «Киров Плазма» развивает в России отечественное производство препаратов крови на базе завода в Кирове. Планируется, что после запуска производства предприятие сможет полностью обеспечить потребности российского рынка в альбумине, иммуноглобулине, факторах свертывания VIII и IX, жизненно необходимых для больных гемофилией. Совместный проект с инвестором из ОАЭ Ishvan Pharmaceuticals Ltd - «Фарм Эйд Лтд» - работает над локализацией в стране производства инновационных вакцин, российские аналоги которых не представлены на рынке.

«Невозможно переоценить значение возможностей, которые открывают биотехнологические разработки в вопросах улучшения жизни человека в различных областях, особенно заметно их влияние в фармацевтической отрасли и медицине. Во всем мире компании, занимающиеся развитием биотехнологий, привлекают инвестиции на разработки инновационных продуктов. Именно поэтому сложно переоценить важность проведения конференции «БИОТЕХМЕД» для отрасли и в целом для российского здравоохранения», - прокомментировал генеральный директор «Нацимбио» Андрей Загорский.

На площадке конференции Холдинг также подпишет ряд соглашений с мировыми фармацевтическими производителями и примет участие в обсуждениях в рамках круглых столов, посвящённых актуальным вопросам современного здравоохранения: программе борьбы с антибиотикорезистентностью и перспективам расширения Национального календаря профилактических прививок в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

Конференция «Биотехмед» - площадка федерального уровня, позволяющая создать диалог между бизнесом и властью, разработать комплексные подходы для решения актуальных вопросов отрасли. Ее целью является формирование интереса у участников рынка по обеспечению перехода к медицине нового технологического уклада.

В этом году в работе конференции примут участие более 1500 специалистов – врачи, эксперты, представители крупнейших российских и зарубежных компаний. Партнерами конференции выступают Госкорпорация Ростех, «Национальная иммунобиологическая компания», «Швабе», НЦИ, «ПОЗиС», «Фармасинтез», Фонд «Сколково», «МЕРК», «БИОКАД», «Биотехнологии будущего», Электрон, Onetrack, АПМИ ОПК и НПО Конверсия.