«Нацимбио» доставила более 90% вакцин от гриппа

«Национальная иммунобиологическая компания», входящая в госкорпорацию Ростех, поставила 91% от общего объема профилактических вакцин от гриппа для массовой бесплатной вакцинации взрослых и детей. Россияне могут защитить себя от гриппа, привившись отечественными вакцинами «Совигрипп» и «Ультрикс», произведенными по полному технологическому циклу на территории России.

«Мы находимся на финишной прямой поставок препаратов для профилактики гриппа. Уже доставили 53,2 млн доз вакцин из 58,5 млн, заказанных Минздравом России. В ближайшие дни все регионы страны, включая самые отдаленные субъекты Российской Федерации, получат вакцины в установленные контрактами сроки», – сказал генеральный директор «Нацимбио» Андрей Загорский.

В рамках государственного контракта в текущем эпидемиологическом сезоне поставляются вакцины, выпускаемые компаниями СПБ НИИВС ФМБА России, НПО «Микроген» и ООО «ФОРТ». Противогриппозные вакцины «Ультрикс» компании «Форт» и «Совигрипп» компании «Микроген», входящих в контур «Нацимбио», производятся в России с соблюдением требований и норм GMP. Вакцины обладают высокой иммуногенностью, безопасны и хорошо переносятся пациентами. Обе вакцины одобрены для иммунизации детей с шести месяцев, беременных женщин во II-III триместрах, подростков и взрослых без ограничения возраста.

По данным Минздрава России в этом году иммунизацию пройдут около 60 млн россиян. За пять лет заболеваемость гриппом в России снизилась в 3,5 раза, почти в полтора раза увеличен охват населения вакцинацией против гриппа с 26 до 38% от численности населения.

Вакцинация является самым эффективным средством в борьбе с вирусом и помогает сократить количество госпитализаций и смертельных исходов в результате осложнений, связанных с гриппом: среди здоровых взрослых людей уменьшается число госпитализаций по поводу пневмонии на 40% (среди пожилых людей от 45 до 85%); на 36-69% снижается частота острого среднего отита, являющегося распространенным осложнением гриппа у детей; сокращается (потенциально на 20%) частота обострений хронического бронхита, которые наблюдаются после гриппа, снижается частота обострений бронхиальной астмы на 60-70%.