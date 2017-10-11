 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
10.10 «У редакционного камина» с Сергеем Цыбом
09.10 «7 дней за 7 минут» с Олегом Астафуровым
06.10 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 22
05.10 «Актуальный репортаж»: Конференция «Прямой контракт: выигрывают все!»
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №32
Результаты проверок GMP российских и зарубежных инспекторатов часто отличаются
Революции не будет
Расходы на лекарства из бюджетов всех уровней в следующем году могут остаться на уровне 2017 года
Фармацевтический рынок России традиционно демонстрирует аномальные тренды
Эксперты рассчитывают на межведомственный пересмотр проекта методики определения предельных отпускных цен на лекарства
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
175

Наталья Стадченко: медорганизации нужно освободить от налогов на имущество и землю

11.10.2017
Фото: Олег Кирюшкин

Одним из возможных вариантов сокращения кредиторской задолженности медицинских организаций могло бы стать их освобождение от налогов на имущество и землю.

Такое предложение озвучила 10 октября председатель ФОМС Наталья Стадченко в ходе заседания Комитета Госдумы по охране здоровья, на котором рассматривался проект федерального закона «О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2018 год и на плановый период 2019-2020 год».

Руководитель ФОМС призвала депутатов воспользоваться своими полномочиями и рассмотреть возможность изменений налогового законодательства.

Наталья Стадченко доложила членам Комитета по охране здоровья об основных параметрах главного финансового документа ФОМС.

«Проект бюджета Федерального фонда ОМС составлен по базовому варианту прогноза от 20 сентября 2017. Доходы в 2018 году составят 1 трлн 888 млрд рублей, в 2019-ом - 1 трлн 993 млрд, в 2020-ом - уже 2 трлн 139 млрд рублей. Прирост доходов в 2018 году составит около 182 млрд, в 2019-ом – 105 млрд, в 2020-ом - 146 млрд», - сообщила глава ФОМС.

Она также обратила внимание парламентариев, что бюджет Фонда на 2018-2019 годы балансируется переходящими остатками текущего года.

Говоря о расходной части бюджета, Наталья Стадченко отметила, что расходы ФОМС в 2018 году планируется в объеме 1 трлн 994 млрд, в 2019-м году – 2 трлн 61 млрд, в 2020-м – 2 трлн 139 млрд рублей.

«В этих расходах предусматривается субвенция на 2018 год в размере 1 трлн 871 млрд рублей. Прирост субвенции составляет 333 млрд. рублей, или 21,7 процента», - уточнила она.

Глава ФОМС обратила внимание парламентариев на то, что в приросте субвенции в полном объеме заложено увеличение с 1 января 2018 года заработной платы для медицинских работников – зарплата врачей составит 200% по экономике региона, зарплата среднего и младшего медицинского персонала – 100 и 100%.

Говоря о подушевом нормативе финансирования базовой программы ОМС, Наталья Стадченко сообщила, что в 2018 году он составит 10 тысяч 812 рублей 70 копеек, в 2019 году – 11 тысяч 209 рублей 30 копеек и в 2020 году – 11 тысяч 657 рублей 70 копеек.

«Подушевой норматив финансирования лег в основу программы государственных гарантий, утверждаемой постановлением Правительства. Безусловным приоритетом является финансовое обеспечение первичной медико-санитарной помощи. И при сохранении нормативов объема медицинской помощи финансирование амбулаторной помощи увеличивается на 20%, скорой медицинской помощи и дневных стационаров на 23%», – отметила Н. Стадченко и уточнила, что финансирование медицинской реабилитации увеличивается на 40% при росте объемов на 23%.

Автор: «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
26.09.2017 ФОМС считает заключение Счетной палаты домыслами
06.09.2017 Расходы на здравоохранение из Фонда ОМС в 2018 г. вырастут на 15%
26.07.2017 В «Фармаимпекс» опровергли информацию о привлечении руководителя к уголовной ответственности
27.06.2017 Арбитражный суд прекратил дело о банкротстве фармпредприятия «АБОЛмед»
21.06.2017 ФФОМС: страховые медорганизации являются основой действующего института контроля качества медпомощи
Метки
ФФОМС
налоги
Фармвестник-ТВ
10.10 «У редакционного камина» с Сергеем Цыбом
09.10 «7 дней за 7 минут» с Олегом Астафуровым
06.10 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 22
05.10 «Актуальный репортаж»: Конференция «Прямой контракт: выигрывают все!»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №32
Результаты проверок GMP российских и зарубежных инспекторатов часто отличаются
Революции не будет
Расходы на лекарства из бюджетов всех уровней в следующем году могут остаться на уровне 2017 года
Фармацевтический рынок России традиционно демонстрирует аномальные тренды
Эксперты рассчитывают на межведомственный пересмотр проекта методики определения предельных отпускных цен на лекарства
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Октябрь 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
11.10 — 13.10 Международная выставка лекарственных препаратов, пищевых и биологически активных добавок «Фармация»
11.10 — 13.10 5-я Международная выставка «Фармация»
11.10 — 13.10 III Российский конгресс лабораторной медицины
11.10 Онлайн-семинар «Специализированная пищевая продукция в аптечных организациях. Требования технических регламентов»
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения