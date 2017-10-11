Наталья Стадченко: медорганизации нужно освободить от налогов на имущество и землю

Одним из возможных вариантов сокращения кредиторской задолженности медицинских организаций могло бы стать их освобождение от налогов на имущество и землю.

Такое предложение озвучила 10 октября председатель ФОМС Наталья Стадченко в ходе заседания Комитета Госдумы по охране здоровья, на котором рассматривался проект федерального закона «О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2018 год и на плановый период 2019-2020 год».

Руководитель ФОМС призвала депутатов воспользоваться своими полномочиями и рассмотреть возможность изменений налогового законодательства.

Наталья Стадченко доложила членам Комитета по охране здоровья об основных параметрах главного финансового документа ФОМС.

«Проект бюджета Федерального фонда ОМС составлен по базовому варианту прогноза от 20 сентября 2017. Доходы в 2018 году составят 1 трлн 888 млрд рублей, в 2019-ом - 1 трлн 993 млрд, в 2020-ом - уже 2 трлн 139 млрд рублей. Прирост доходов в 2018 году составит около 182 млрд, в 2019-ом – 105 млрд, в 2020-ом - 146 млрд», - сообщила глава ФОМС.

Она также обратила внимание парламентариев, что бюджет Фонда на 2018-2019 годы балансируется переходящими остатками текущего года.

Говоря о расходной части бюджета, Наталья Стадченко отметила, что расходы ФОМС в 2018 году планируется в объеме 1 трлн 994 млрд, в 2019-м году – 2 трлн 61 млрд, в 2020-м – 2 трлн 139 млрд рублей.

«В этих расходах предусматривается субвенция на 2018 год в размере 1 трлн 871 млрд рублей. Прирост субвенции составляет 333 млрд. рублей, или 21,7 процента», - уточнила она.

Глава ФОМС обратила внимание парламентариев на то, что в приросте субвенции в полном объеме заложено увеличение с 1 января 2018 года заработной платы для медицинских работников – зарплата врачей составит 200% по экономике региона, зарплата среднего и младшего медицинского персонала – 100 и 100%.

Говоря о подушевом нормативе финансирования базовой программы ОМС, Наталья Стадченко сообщила, что в 2018 году он составит 10 тысяч 812 рублей 70 копеек, в 2019 году – 11 тысяч 209 рублей 30 копеек и в 2020 году – 11 тысяч 657 рублей 70 копеек.

«Подушевой норматив финансирования лег в основу программы государственных гарантий, утверждаемой постановлением Правительства. Безусловным приоритетом является финансовое обеспечение первичной медико-санитарной помощи. И при сохранении нормативов объема медицинской помощи финансирование амбулаторной помощи увеличивается на 20%, скорой медицинской помощи и дневных стационаров на 23%», – отметила Н. Стадченко и уточнила, что финансирование медицинской реабилитации увеличивается на 40% при росте объемов на 23%.