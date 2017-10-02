Через четыре года «Биокад» будет выпускать на территории Москвы 22 противоопухолевых препарата

Когда речь заходит о центрах фармпроизводства в России, то на ум приходят Калуга, Санкт-Петербург, Ярославль. И казалось, что в этом вопросе регионы, наконец, обошли Москву. Но не тут-то было. Столица заявила о собственных амбициях в плане создания новых производств. Ни много ни мало, речь идет о выпуске сразу 22 МНН противоопухолевых лекарств. За право выполнить эту непростую задачу боролись «Биокад» и «Р-Фарм». Победила дружба.