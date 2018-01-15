Наперегонки со временем

Увеличение продолжительности жизни в мире и возрастающий спрос на услуги здравоохранения — две взаимосвязанные тенденции. На пороге 2018 г. почти 10% людей в мире старше 65 лет, при этом число хронических заболеваний постоянно увеличивается. И в этой связи ведущие компании осознают, что будущее не только за эффективными лекарственными препаратами, но и за современной диагностикой, отвечающей вызовам времени. В поисках инновационных разработок в сфере диагностики «ФВ» заглянул в портфель компании Abbott.

Нашли друг друга

Ожидания пациентов, связанные с диаг­ностикой, неизменны: результаты анализов должны быть правильными, точными и быстрыми. Современные лаборатории соответствуют этим запросам, и сегодня до 70% клинических решений принимаются на основании диагностических исследований.

А ведь еще не так давно центральной задачей диагностики была сама возможность проведения теста. С ростом числа разнообразных видов исследований, фокус сместился в сторону эффективности различного инструментария с целью повышения скорости и снижения затрат. Со временем выбор тестов еще больше расширился, и процесс в значительной степени стал зависеть от автоматизации и интеграции. В результате методы усовершенствовались до современного уровня со сложными интегрированными системами, которые могут обрабатывать несколько тысяч тестов в день. Процесс полностью автоматизирован и больницы, и другие учреждения системы здравоохранения работают над консолидацией сервисов с точки зрения управления интегрированной цепочкой лабораторной диагностики.

Для здравоохранения эти тенденции имеют огромное значение. При росте населения число врачей в мире остается неизменным в последние 10 лет, что приводит к росту соотношения количества пациентов на каждого врача. Кроме того, ощущается острый недостаток инфраструктуры здравоохранения в сельской местности. При растущем потоке пациентов больше больниц закрывается, и общее число мест в них сокращается, приводя к переполнению лечебных заведений и длительному времени ожидания, что создает дополнительные сложности. Наконец, продолжающаяся консолидация диагностических услуг и лабораторных тестов приводит к дополнительной нагрузке на инфраструктуру. Сегодня в современном мире поставщики услуг лабораторной диагностики сталкиваются с возрастающими сложностями в соблюдении стандартов обслуживания при сокращении расходов, оказывая услуги в условиях сокращающегося финансирования и дефицита кадров.

В подразделении диагностики Abbott реализуются инновационные разработки, которые призваны учитывать как медицинскую, так и экономическую составляющую. Портфель компании представлен широким спектром средств лабораторной диагностики, анализов крови, молекулярной диагностики и экспресс-диагностики. А сами диагностические решения Abbott помогают трансформировать лаборатории, и тем самым повысить их продуктивность и роль диагностики в обеспечении пациентов.

В горячей крови

Для того чтобы наглядно продемонстрировать возрастающую роль диагностики, приведем примеры из прошлого. В начале 1980-х гг. в мировых СМИ регулярно появлялась информация о страшном, неизлечимом СПИДе. Люди откладывали донорство и переливание крови, а также плановые операции из-за страха заразиться вирусом. Весь мир был в панике. В конце концов ученые поняли, что вирус передается через определенные органические жидкости, включая кровь. Но в то время еще не существовало способа исследования крови, что ставило под угрозу систему ее обеспечения донорами.

Все изменилось в марте 1985 г., когда в США был зарегистрирован первый тест для исследования крови на ВИЧ, разработанный Abbott. Это событие стало кульминацией непрерывной девятимесячной круглосуточной гонки, когда ученые Abbott разрабатывали надежный тест для исследования донорской крови на содержание опасного вируса, вызывающего СПИД. После введения данного лабораторного теста риск заражения ВИЧ при переливании крови стал минимальным. Сегодня миллионы пациентов ежегодно безопасно проходят процедуру переливания крови.

Убийца под контролем

Многие знают, что гепатит С — грозное заболевание, но большинство инфицированных им людей не подозревают о нем. По данным ВОЗ, у 80% пациентов полностью отсутствуют какие-либо симптомы, при этом в большинстве случаев болезнь перейдет в хроническую стадию (цирроз). Без выявления и лечения болезнь может привести к раку печени, но качественная диагностика может помочь выявить и вылечить заболевание на ранней стадии.

Существуют тесты, позволяющие диагностировать гепатит C задолго до того, как он начнет разрушительное действие на организм и до того, как заболевание станет передаваться. Антивирусная терапия может вылечить более 95% инфицированных гепатитом С, сокращая риск для здоровья.

В 2016 г. ВОЗ объявила о цели сокращения проблемы вирусов гепатита B и С к 2030 г. с помощью раннего выявления и лечения.

Диагностика и лечение гепатита C может потребовать нескольких диагностических тестов. Чтобы помочь победить гепатит C к 2030 г., компания Abbott применила свой подход, направленный на существенное улучшение результативности диагностики на каждой стадии. Он включает первичный тест для выявления инфекции, повторный тест для подтверждения активного инфицирования, генотипирование для подбора терапии, мониторинг для отслеживания эффективности лечения, программное обеспечение для помощи врачам в принятии решения по следующим шагам в лечении в зависимости от рекомендаций по результатам теста.

При этом в компании подчеркивают, что первый шаг в борьбе с гепатитом C — выяснение статуса заболевания. Для этого необходимо обратиться к врачу для направления на диагностику. При раннем выявлении и соответствующем лечении цель излечения от гепатита C к 2030 г. будет достигнута.

Охотники за вирусами

Вирусы гепатита и иммунодефицита человека могут проявляться различными штаммами.

Abbott целенаправленно занимается разработкой диагностических инструментов для борьбы с этими вирусами. Более 20 лет назад компания учредила международную

программу мониторинга для отслеживания новых штаммов вирусов по всему миру. Сегодня эта база данных включает более 60 тыс. образцов, собранных за 20 лет из 40 стран на шести континентах.

При появлении нового штамма ученые из Abbott смогут сделать так, чтобы системы тестирования крови и диагностические инструменты могли определять их. Это важно, поскольку диагностику крови Abbott используют для тестирования более половины мировых объемов донорской крови. Программа также помогает совершенствовать диагностику, ведь пока вирус не может быть обнаружен, его невозможно обезвредить, и тогда возникают вспышки эпидемий.

Известно, что бороться с новыми вирусами в момент их возникновения в реальном времени очень сложно. Постоянная бдительность помогает быстрее определить причину этих вспышек, которые позволяют быстрее реагировать и лечить заболевание. Это непрекращающаяся битва, так как вирус постоянно развивается. Не будет преувеличением сказать, что это борьба за выживание как самих вирусов, так и человечества.

Борьба с опасными вирусами — еще и гонка со временем, и здесь определяющее значение имеет понимание генетических последствий. Вирусы развиваются, и средства диагностики должны успевать за ними. Поэтому производитель обращает особое внимание на высокую точность тестов, которая позволяет четко отслеживать смертельные вирусы и ускорить борьбу с ними.

Точно в десятку

Надежная диагностика нужна врачам для качественной и эффективной помощи пациентам. Сегодня используются средства портативной экспресс-диагностики, которые позволяют эффективно оказывать медицинскую помощь, опираясь на результаты анализов крови, которые можно оперативно получить буквально в любом месте, где проходит осмотр пациент.

Получение результатов исследования крови в реальном времени помогает врачам быстрее принимать клинические решения, обеспечивая срочную медицинскую помощь пациенту. Это также позволяет сокращать расходы, снижать нагрузку и долгое время ожидания, а также быстрое исключение возникших подозрений, чтобы избежать лечения, когда в нем нет необходимости.

Эта задача в Abbott решается с помощью широкой линейки тестов клинического анализатора, который упрощает диагностику и снимает необходимость многочисленных исследований крови, включая индикаторов прогнозирования, диагностики и лечения кардиологических заболеваний, в том числе биохимии, коагуляции и газов.

Легкий переносной прибор может применяться для проведения анализов крови, используя всего две-три капли крови пациента для получения высокоточных результатов в течение считанных минут.

Портативность, долгий срок службы, широкий выбор тестов при минимальных сервисных требованиях позволяет использовать его при большом количестве медицинских сервисов, таких как отделения скорой помощи, отделения интенсивной терапии, операционные, центры неотложной помощи, ренгенхирургические операционные, медицинская транспортировка, а также в отдаленных районах, например, в сельской местности, полевых госпиталях или в случае стихийных бедствий.