«Нанолек» запускает совместный проект с южнокорейской компанией SK Chemicals

5 сентября компания «Нанолек» объявила о сотрудничестве в области совместных разработок, исследований и производства вакцин с одной из ведущих биофармацевтических компаний Южной Кореи SK Chemicals.

Соглашение было подписано на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке в рамках заседания Российско-Корейской совместной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое прошло под руководством заместителя председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева и Министра планирования и финансов Республики Корея Ким Дон Ёна.

Соглашение подписали генеральный директор «Нанолек» Михаил Некрасов и руководитель SK Chemicals Дже Йонг Ан.

В рамках сотрудничества компании запланировали совместную исследовательскую деятельность, а также передачу технологии с последующим производством полного цикла ряда вакцин SK Chemicals на заводе «Нанолек» в Кировской области. Среди первых продуктов партнерства – вакцины для профилактики ротавирусной инфекции и инфекции, вызванной вирусом папилломы человека. Обе вакцины на текущий момент не входят в российский Национальный календарь профилактических прививок для повсеместной иммунизации, но рекомендованы врачами в связи с высокой степенью распространённости заболеваний, а также потенциальной опасности осложнений этих инфекций. Вакцины широко используются в России и в мире.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, компания «Нанолек» (производство размещено в п. Лёвинцы Оричевского района) должна стать важным участником биотехнологического промышленного кластера, подготовка к созданию которого ведётся в Кировской области.