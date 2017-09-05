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«Нанолек» запускает совместный проект с южнокорейской компанией SK Chemicals

05.09.2017
Фото: kirovreg.ru

5 сентября компания «Нанолек» объявила о сотрудничестве в области совместных разработок, исследований и производства вакцин с одной из ведущих биофармацевтических компаний Южной Кореи SK Chemicals.

Соглашение было подписано на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке в рамках заседания Российско-Корейской совместной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое прошло под руководством заместителя председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева и Министра планирования и финансов Республики Корея Ким Дон Ёна.

Соглашение подписали генеральный директор «Нанолек» Михаил Некрасов и руководитель SK Chemicals Дже Йонг Ан.

В рамках сотрудничества компании запланировали совместную исследовательскую деятельность, а также передачу технологии с последующим производством полного цикла ряда вакцин SK Chemicals на заводе «Нанолек» в Кировской области. Среди первых продуктов партнерства – вакцины для профилактики ротавирусной инфекции и инфекции, вызванной вирусом папилломы человека. Обе вакцины на текущий момент не входят в российский Национальный календарь профилактических прививок для повсеместной иммунизации, но рекомендованы врачами в связи с высокой степенью распространённости заболеваний, а также потенциальной опасности осложнений этих инфекций. Вакцины широко используются в России и в мире.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, компания «Нанолек» (производство размещено в п. Лёвинцы Оричевского района) должна стать важным участником биотехнологического промышленного кластера, подготовка к созданию которого ведётся в Кировской области.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
Биотехнологическая компания "Нанолек"
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29.08 «У редакционного камина» с Александром Кондратьевым
28.08 «7 дней за 7 минут» с Еленой Неволиной
24.08 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 13(18)
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №27
Фарминдустрия критикует методику ценообразования на ЖНВЛП
Организаторы и участники эксперимента по маркировке ЛП тестируют систему проекта
Развитие прямых поставок заставляет дистрибьюторов предлагать новые решения
Какие проекты сегодня способны превратить науку в доходный бизнес
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