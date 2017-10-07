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Лента · В России
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Классические аптечные сети скептически относятся к легализации доставки лекарств на дом

07.10.2017
«Фармацевтический вестник» Октябрь, 2017 №32
Аптечный рынок растет тяжело, оттого меняется и тональность рассуждений владельцев бизнеса о будущем. Они напряженно смотрят в сторону государства, которое обязано расширить границы доступности медицинских услуг, что, в свою очередь, обеспечит аптекам стабильный рост. Еще один канал, на который по-прежнему возлагаются большие надежды, — производитель, готовый заключать маркетинговые договоры и тем самым удовлетворять аппетит аптек. В этой ситуации дистанционная торговля лекарствами — проект, который пока не получил законного статуса, — расценивается как неприятное недоразумение.
Фармвестник-ТВ
06.10 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 22
05.10 «Актуальный репортаж»: Конференция «Прямой контракт: выигрывают все!»
29.09 «Актуальное интервью» с Константином Тиуновым
28.09 «Актуальный репортаж»: II Всероссийская GMP-конференция
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №31
Герман Клименко призывает врачей шагать в ногу с новой реальностью
Эксперты обсудили итоги и перспективы фармацевтической отрасли
Минздрав предлагает внимательно считать размеры преференций
Через четыре года «Биокад» будет выпускать на территории Москвы 22 противоопухолевых препарата
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