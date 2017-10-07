Классические аптечные сети скептически относятся к легализации доставки лекарств на дом

Аптечный рынок растет тяжело, оттого меняется и тональность рассуждений владельцев бизнеса о будущем. Они напряженно смотрят в сторону государства, которое обязано расширить границы доступности медицинских услуг, что, в свою очередь, обеспечит аптекам стабильный рост. Еще один канал, на который по-прежнему возлагаются большие надежды, — производитель, готовый заключать маркетинговые договоры и тем самым удовлетворять аппетит аптек. В этой ситуации дистанционная торговля лекарствами — проект, который пока не получил законного статуса, — расценивается как неприятное недоразумение.