 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
07.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 19
06.09 «У редакционного камина» с Вадимом Власовым
05.09 «7 дней за 7 минут» с Давидом Мелик-Гусейновым
29.08 «У редакционного камина» с Александром Кондратьевым
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №27
Фарминдустрия критикует методику ценообразования на ЖНВЛП
Организаторы и участники эксперимента по маркировке ЛП тестируют систему проекта
Развитие прямых поставок заставляет дистрибьюторов предлагать новые решения
Какие проекты сегодня способны превратить науку в доходный бизнес
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
162

На нарушения режима хранения лекарств в наркодиспансере пожаловались сами сотрудники ЛПУ

08.09.2017

Управление Росздравнадзора по Волгоградской области выявило многочисленные нарушения правил хранения лекарственных средств в Волгоградском областном клиническом наркологическом диспансере.

- По итогам внеплановой выездной проверки выдано предписание об устранении нарушений, а также составлены протоколы об административной ответственности в отношении шести должностных лиц, - рассказала «ФВ» руководитель территориального органа Галина Акимцева. – Рассмотрение данных дел состоится через неделю.

Интересно, что проверка была проведена после жалобы на неудовлетворительные условия хранения лекарственных средств от … сотрудников самого ЛПУ. На это их подтолкнул приказ главного врача диспансера, который возлагал всю ответственность за хранение медикаментов на заведующих отделениями, притом что полномочий для приобретения кондиционеров и холодильного оборудования лично у них нет.

Чтобы предупредить возможные претензии, некоторые врачи подписались под петицией в прокуратуру и Росздравнадзор, в которой рассказали, что препараты лежат в жарком, невентилируемом подвальном помещении, где отсутствует система кондиционирования воздуха. Все это наихудшим образом отражается на качестве препаратов, предназначенных для лечения пациентов. Демарш сотрудников получил общественный резонанс и принес положительные результаты : незадолго до прихода проверяющих в некоторых помещениях ЛПУ, где содержатся лекарства, были установлены сплит-системы. Однако до полного соответствия требованиям оказалось далеко. Теперь многочисленные нарушения предстоит устранить.

Автор: Екатерина Погонцева, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
06.09.2017 В прокуратуру поступило уголовное дело в отношении руководителя НПО «Европа-Биофарм»
22.08.2017 Демонтировав недостоверную рекламу, «Волжская аптека» продолжает настаивать на своей правоте
15.08.2017 В Волгограде выясняют, кто выбросил в реку новые системы с растворами для диализа
07.08.2017 Волгоградское УФАС оштрафовало ВГТРК за рекламу таблетированных конфет «Офтальмин»
30.06.2017 За незаконный сбыт индийских таблеток суд дал 3 года лишения свободы условно
Метки
Волгоградская область
условия хранения
нарушение
Фармвестник-ТВ
07.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 19
06.09 «У редакционного камина» с Вадимом Власовым
05.09 «7 дней за 7 минут» с Давидом Мелик-Гусейновым
29.08 «У редакционного камина» с Александром Кондратьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №27
Фарминдустрия критикует методику ценообразования на ЖНВЛП
Организаторы и участники эксперимента по маркировке ЛП тестируют систему проекта
Развитие прямых поставок заставляет дистрибьюторов предлагать новые решения
Какие проекты сегодня способны превратить науку в доходный бизнес
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Сентябрь 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 01
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения