На конференции «Реглек» будут обсуждаться перспективы развития экспертизы взаимозаменяемости лекарств

Всероссийская научно-практическая конференция «Современные подходы к экспертизе лекарственных средств - РегЛек – 2017», организованная ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Минздрава России пройдет 23 ноября в Москве в гостинице «Холидей Инн Москва Сокольники».

Программа конференции охватывает наиболее актуальные вопросы регистрации и экспертизы лекарственных средств.

Сессию «Организация проведения экспертизы лекарственных средств» возглавит начальник контрольно-организационного управления ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России Екатерина Рычихина: «В ходе научно-практической конференции мы ознакомим вас с процедурой экспертизы и регистрации лекарственных средств в рамках национального законодательства РФ и требований Евразийского экономического союза с позиции экспертного учреждения, а также подробно остановлюсь на таких вопросах, как:

- Принципы проведения экспертизы в рамках национального законодательства РФ. Совместно со слушателями мы проанализируем проблемные ситуации, возникающие при проведении экспертизы и дадим полезные советы о том, как их избежать в дальнейшем;

- Анализ изменений национального законодательства и их влияние на вывод в обращение лекарственных средств;

- Теория и практика: как будут сочетаться подходы к экспертизе лекарственных средств в рамках национальной процедуры и правил Евразийского экономического союза;

- Экспертиза в референтном государстве и государстве признания: риски экспертов, плюсы и минусы для заявителей регистрации;

- Интегрирование правил проведения экспертизы лекарственных средств Евразийского экономического союза в комплексную систему работы экспертного учреждения РФ».

Кроме того, на секции, посвященной экспертизе взаимозаменяемости лекарственных средств, наряду с требованиями законодательства будут обсуждаться перспективы развития этого нового направления экспертизы и значение для обращения лекарственных средств на территории РФ ввиду грядущего опубликования результатов работ 1 января 2018 года.

Также в числе спикеров:

- Дмитрий Горячев, директор центра экспертизы и контроля готовых лекарственных средств ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России;

- Елена Ковалева, заместитель директора центра экспертизы и контроля готовых лекарственных средств ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России;

- Елена Саканян, директор центра фармакопеи и международного сотрудничества ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России и другие.

Зарегистрироваться на конференцию можно на сайте www.fru.ru или по телефонам: 8 (495) 359-06-42, 8 (495) 359-53-38, E-mail: fru@fru.ru, Skype: fru2012.

Аккредитация для СМИ: Оксана Чернышёва, пресс-секретарь ФГБУ «НЦЭСМП», +7-495-234-61-06 доб. 172, +7-903-289-85-77, press@expmed.ru