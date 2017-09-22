На конференции «ФизтехБиоМед» обсуждают продление жизни с помощью биотехнологий

Двадцать первого сентября на площадке Московского физико-технического института стартовала седьмая по счету международная конференция «ФизтехБиоМед-2017». Ее проводит биофармкластер «Северный» и Центр живых систем и биофарминжиниринга МФТИ.

Цель проводимого форума — достижение интеграции науки и индустрии в области живых систем. Программа конференции включает в себя научные сессии по различным направлениям в сфере Life Science: нейротехнологии, регенеративную медицину, биоинженерию и биоинформатику, робототехнику и искусственный интеллект, антибактериальную резистентность. Специалисты обсуждают вопросы государственного регулирования в области развития фармацевтической и медицинской промышленности, в том числе в самой передовой части фарминдустрии – биомедицинской и клеточной продукции, попутно поднимая философские и этические вопросы. Главная тема конференции в этом году — достижение активного долголетия и борьба с возрастными заболеваниями.

Как пояснил «ФВ» директор физтех-школы биологической и медицинской физики МФТИ Сергей Леонов, итогом конференции станет послание органам государственной власти, выражающее видение ученых дальнейшего хода развития передовых биомедицинских технологий: «Чтобы сформулировать адекватное и выполнимое послание властям, нам надо определить основные тренды развития и достижения современной науки в этой области у нас и в мире во время обсуждения на конференции. Выяснить, что делается и может быть сделано у нас, что мешает и что нужно изменить — в этом мы видим результат проведения конференции».

Помимо свежих открытий фундаментальной и прикладной науки в рамках конференции были представлены проекты, уже сегодня применяемые в диагностике и лечении ряда заболеваний, например, клеточный биочип для диагностики острых лейкозов, программы врачебных решений, технологические платформы для анализа медицинских данных, получаемых с носимых устройств, тренажеры для восстановления двигательной функции после инсульта и другие реабилитационные системы. В программе конференции – оглашение победителей конкурса «Развитие НТИ - 2017» и представление их проектов. Признание в рамках экспертного сообщества дает им шанс найти инвесторов для реализации своих разработок в сфере медицинских услуг и в здравоохранении.

«Пока мы делаем наши биочипы своими собственными руками в центре Рогачева. Все, что можно было сделать по разработке схем, набору статистики – нами сделано. Но пока на исследовательском уровне, с отдельными докторами. Сейчас мы готовы к тому, чтобы переходить к какому-то мелкому производству» — рассказала ученый секретарь высшей школы молекулярной и экспериментальной медицины ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Софья Кузнецова.

С развитием медицины человечество как вид последовательно выходило из-под действия естественного отбора – первым шагом стала вакцинация, а с появлением инструментов редактирования генома у него появились возможности для осуществления искусственного отбора. Насколько это правильно? – задается вопросом директор института биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН Андрей Васильев. «Я не верю, что какую-то технологию можно регламентировать, когда в дело вступает бизнес, обязательно появится какой-нибудь корабль в море, на котором будет развернута лаборатория, тем более что технологию редактирования генома сможет реализовать средней подготовки генный инженер». Фантазии заказчиков могут зайти очень далеко, опасается ученый, в результате, человечество рискует либо исчезнуть как вид, либо развиться в нечто далекое от его природного содержания.