 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
07.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 14(19)
06.09 «У редакционного камина» с Вадимом Власовым
05.09 «7 дней за 7 минут» с Давидом Мелик-Гусейновым
29.08 «У редакционного камина» с Александром Кондратьевым
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №27
Фарминдустрия критикует методику ценообразования на ЖНВЛП
Организаторы и участники эксперимента по маркировке ЛП тестируют систему проекта
Развитие прямых поставок заставляет дистрибьюторов предлагать новые решения
Какие проекты сегодня способны превратить науку в доходный бизнес
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
165

На Эльбрусе поднят флаг аптечной сети «Ригла»

08.09.2017

С 29 июля по 5 августа сотрудники центрального офиса аптечной сети «Ригла» (ГК «Протек») – руководитель группы по наружной рекламе Юрий Хангану и руководитель группы торгового оборудования Александр Петрущенко – в составе группы совершили восхождение на Эльбрус. На высоте 5300 метров они развернули флаг компании.

Группа планировала подняться на вершину Эльбруса – западная вершина горы достигает высоты 5 642 метра.

«На вершине стоит камень, увешанный лентами, амулетами – предметами, оставленными на память теми, кто совершил восхождение. Мы хотели поднять флаг нашей компании над самой высокой точкой Европы и России», – рассказал Юрий Хангану.

Однако на высоте 5300 метров у одного из членов команды начались проблемы со здоровьем – пришлось возвращаться в лагерь.

«Идея совершить восхождение родилась в конце 2016 года, и мы готовились к этому путешествию. Однако реальность оказалась более суровой, чем ожидания. С самого начала инструктор задал хороший темп в акклиматизационных выходах на высоты, и стало понятно, что это не спортзал и нельзя подготовиться к нехватке кислорода», – рассказал Александр Петрущенко.

«Эльбрус открылся мне с другой стороны, он потряс, удивил, взволновал, заставил дышать полной грудью. Я полюбил горы за непередаваемую словами красоту, за головокружительную высоту и прохладный, прозрачный ни с чем не сравнимый горный воздух», – поделился Юрий Хангану.

В будущем году Юрий Хангану и Александр Петрущенко планируют покорить вершину Эльбруса, в дальнейшем – подняться на гору Белуха в Алтае.

Истокник публикации: ГК «Протек»

Материалы по теме
25.08.2017 Вадим Музяев: менеджмент «Протека» умеренно удовлетворен результатами деятельности компании в 1-м полугодии
23.08.2017 RNC Pharma: «Протек» лидирует в рейтинге российских фармдистрибьюторов по итогам первого полугодия
17.08.2017 Заместителем директора сети «Ригла» по управлению персоналом стала Ольга Котельникова
07.08.2017 «Протек» запустил сервис онлайн-бронирования лекарств в партнерстве с «Яндекс»
01.08.2017 ЦВ «ПРОТЕК» вошел в состав экспертных структур при ФТС России
Метки
ЦВ "Протек"
Аптечная сеть «Ригла»
Компании
Протек ЦВ «Протек» — ведущий национальный дистрибьютор с логистической и складской системой, отвечающей мировым стандартам и способной максимально приблизить товар к конечному потребителю.
Фармвестник-ТВ
07.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 14(19)
06.09 «У редакционного камина» с Вадимом Власовым
05.09 «7 дней за 7 минут» с Давидом Мелик-Гусейновым
29.08 «У редакционного камина» с Александром Кондратьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №27
Фарминдустрия критикует методику ценообразования на ЖНВЛП
Организаторы и участники эксперимента по маркировке ЛП тестируют систему проекта
Развитие прямых поставок заставляет дистрибьюторов предлагать новые решения
Какие проекты сегодня способны превратить науку в доходный бизнес
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Сентябрь 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 01
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения