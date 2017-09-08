На Эльбрусе поднят флаг аптечной сети «Ригла»

С 29 июля по 5 августа сотрудники центрального офиса аптечной сети «Ригла» (ГК «Протек») – руководитель группы по наружной рекламе Юрий Хангану и руководитель группы торгового оборудования Александр Петрущенко – в составе группы совершили восхождение на Эльбрус. На высоте 5300 метров они развернули флаг компании.

Группа планировала подняться на вершину Эльбруса – западная вершина горы достигает высоты 5 642 метра.

«На вершине стоит камень, увешанный лентами, амулетами – предметами, оставленными на память теми, кто совершил восхождение. Мы хотели поднять флаг нашей компании над самой высокой точкой Европы и России», – рассказал Юрий Хангану.

Однако на высоте 5300 метров у одного из членов команды начались проблемы со здоровьем – пришлось возвращаться в лагерь.

«Идея совершить восхождение родилась в конце 2016 года, и мы готовились к этому путешествию. Однако реальность оказалась более суровой, чем ожидания. С самого начала инструктор задал хороший темп в акклиматизационных выходах на высоты, и стало понятно, что это не спортзал и нельзя подготовиться к нехватке кислорода», – рассказал Александр Петрущенко.

«Эльбрус открылся мне с другой стороны, он потряс, удивил, взволновал, заставил дышать полной грудью. Я полюбил горы за непередаваемую словами красоту, за головокружительную высоту и прохладный, прозрачный ни с чем не сравнимый горный воздух», – поделился Юрий Хангану.

В будущем году Юрий Хангану и Александр Петрущенко планируют покорить вершину Эльбруса, в дальнейшем – подняться на гору Белуха в Алтае.

Истокник публикации: ГК «Протек»