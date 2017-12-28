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На базе ГНЦ «НИОПИК» будет создано производство импортозамещающих субстанций для ЖНВЛП

28.12.2017

Правительство РФ предоставит из федерального бюджета субсидии на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства «Реконструкция и техническое перевооружение цеха и инженерной инфраструктуры опытного завода Федерального государственного унитарного предприятия "Государственный научный центр "НИОПИК"» с целью создания производства импортозамещающих субстанций жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

В соответствии с постановлением Правительства РФ № 1653 от 27.12.2017, сметная стоимость объекта капитального строительства составляет 2,3 млрд рублей, предельный размер субсидии за счет средств федерального бюджета – 1,7 млрд рублей. Кроме этого предусматривается финансирование объекта за счет внебюджетных источников в размере 602,1 млн рублей.

В документе уточняется, что размер субсидии на осуществление капитальных вложений за счет средств федерального бюджета может быть уточнен при формировании бюджета.

ФГУП «Государственный научный центр «Научно-исследовательский институт органических полупродуктов и красителей» («НИОПИК») (Московская область, г. Долгопрудный) создано в 1931 году на базе лаборатории АО «Русско-краска», основанного в 1915 году. В 1994 году институту присвоен статус Государственного научного центра РФ.

Разработки института в области тонкого органического синтеза легли в основу производства разнообразной линейки продуктов: лекарственные препараты и субстанции, красители и пигменты, материалы для электроники и лазерной техники, дезинфицирующие средства и другие изделия медицинского назначения, химикаты для различных отраслей промышленности.

На протяжении последнего десятилетия институт принимает активное участие в государственных программах оказания высокотехнологичной медицинской помощи населению.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
субсидии
фармсубстанции
Фармвестник-ТВ
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21.12 «7 дней за 7 минут» с Евгением Нифантьевым
18.12 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 27
13.12 «ФармNEWS»: В России зарегистрирован первый препарат для терапии ППРС
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На конференции обсудили нарушения аптечных правил
Диагностика HR
Механизм хороший, но надо вытряхнуть пыль
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