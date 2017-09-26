МВД: за последние три года незаконная онлайн-торговля лекарствами выросла более чем в два раза

Подведены итоги проведения на территории РФ операции «Пангея». Это масштабное мероприятие, организованное Генеральным секретариатом Интерпола совместно с Всемирной таможенной организацией, проводится ежегодно с 2008 года. Участие в операции принимали МВД России, Федеральная таможенная служба, Росздравнадзор и их региональные подразделения.

По данным МВД, за последние три года, несмотря на официальный запрет на торговлю на территории России лекарственными средствами в сети Интернет, объем рынка в этой сфере вырос более чем в два раза.

Проверки показали, что чаще всего в сети Интернет реализуются поддельные средства для лечения нарушений эректильной функции (виагра и ее аналоги), дерматологические препараты, презервативы, таблетки для похудения, БАДы, гормональные препараты, опиоидные анальгетики, сильнодействующие, психотропные и наркотические средства, оборот которых на территории РФ ограничен.

В ходе проведения операции правоохранительные органы РФ были ориентированы на выявление и пресечение преступлений в сфере фармацевтической деятельности, обращалось внимание на участившиеся случаи продаж через Интернет-аптеки наркотических средств и психотропных веществ под видом лекарственных препаратов, особый акцент был сделан на необходимости противодействия незаконной продаже препаратов, в состав которых входят опиоиды, в частности фентанил, а также фальсифицированных медицинских изделий (стоматологическое оборудование и импланты, контактные линзы, тест-полоски, презервативы, трансдермальные пластыри, диагностическое медицинское оборудование, косметологические аппараты и др.).

Как сообщили в пресс-службе МВД, было выявлено около 700 Интернет-ресурсов (включая ресурсы с бесплатными объявлениями и социальные сети), на которых предлагались к продаже рецептурные лекарственные средства. Проводятся проверки, часть ресурсов уже заблокированы или удалены.

Уголовные дела возбуждены по фактам совершения мошеннических действий, производства, сбыта или ввоза на территорию РФ фальсифицированных лекарственных средств и медицинских изделий, сообщили в пресс-службе МВД.

Так, московские полицейские возбудили уголовное дело в отношении лиц, действующих в организованной группе, осуществляющих реализацию фиктивного медицинского оборудования и лекарственных средств, фактически не обладающих предлагаемыми при реализации свойствами, выявлено 33 эпизода преступной деятельности организованной группы, от потерпевших получены заявления по факту мошеннических действий при реализации им фальсифицированных лекарственных средств.

Совместными усилиями правоохранительных органов во всем мире изъято около 25 млн потенциально опасных медицинских препаратов, в сети Интернет проведена проверка более 7 тыс. сайтов, осуществляющих торговлю нелегальными лекарственными препаратами, деятельность около 3 тыс. из них прекращена, таможенными органами досмотрено более 700 тыс. подозрительных посылок, из которых около 500 тыс. было задержано для проведения проверки, конфисковано около 25 млн упаковок поддельных лекарственных препаратов. За незаконное производство и распространение лекарственных препаратов задержаны около 400 лиц.