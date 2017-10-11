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MSD планирует реализовать в Приморье несколько проектов

11.10.2017
Фото: primorsky.ru

Администрация Приморского края и международная фармкомпания MSD Pharmaceuticals намерены сотрудничать в области улучшения показателей здоровья населения.

Директор департамента здравоохранения Андрей Кузьмин и генеральный директор ООО «МСД Фармасьютикалс» Акар Марван обсудили намерения совместной работы, в том числе в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП), сообщили в пресс-службе администрации Приморского края.

По словам Акар Марвана, сегодня компания готова реализовать в Приморском крае несколько проектов.

«Мы готовы развивать программы иммунопрофилактики ротавирусной И ВПЧ-инфекции для населения Приморского края. Кроме того, нацелены на работу по повышению осведомленности населения края о проблеме ВИЧ-инфекции», – сказал он.

Приоритетное направление в работе компании – это разработка и производство инновационных лекарственных препаратов, в том числе для лечения онкологических заболеваний.

«Сегодня нашей компанией подготовлен проект по повышению эффективности внедрения инновационных технологий лечения онкологических больных. И поскольку компания является федеральным партнером “Сколково”, то в ноябре она будет представлена Правительству. Надеемся, что эта инициатива будет полезна и применима, в том числе в Приморском крае», – добавил г-н Акар.

В свою очередь Андрей Кузьмин отметил, что огромные перспективы для реализации инициатив компании открывает реализация федеральных законов о Территориях опережающего развития и Свободном порте Владивосток.

«Свободный порт дает большие преференции для открытия своей производственной базы на территории Приморского края», – подчеркнул глава департамента здравоохранения.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
Приморский край
MSD
Фармвестник-ТВ
11.10 «Актуальный репортаж»: IX Международная конференция «Что происходит на фармацевтическом рынке?»
10.10 «У редакционного камина» с Сергеем Цыбом
09.10 «7 дней за 7 минут» с Олегом Астафуровым
06.10 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 22
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №32
Результаты проверок GMP российских и зарубежных инспекторатов часто отличаются
Революции не будет
Расходы на лекарства из бюджетов всех уровней в следующем году могут остаться на уровне 2017 года
Фармацевтический рынок России традиционно демонстрирует аномальные тренды
Эксперты рассчитывают на межведомственный пересмотр проекта методики определения предельных отпускных цен на лекарства
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