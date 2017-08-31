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Москвичи смогут привиться от гриппа в мобильных пунктах возле станций метро и МЦК

31.08.2017

4 сентября возле станций метро откроются мобильные пункты вакцинации от гриппа, а рядом с двумя станциями МЦК они появятся 11 сентября, сообщил заместитель руководителя Департамента здравоохранения Москвы Алексей Погонин.

«Мы с 4 сентября по 29 октября открываем на 24 станциях Московского метрополитена мобильные прививочные пункты, которые будут работать в будние дни с 08:00 до 20:00, в субботу с 09:00 до 18:00, в воскресенье с 09:00 до 16:00. Кроме того, в этом году можно будет привиться на станциях МЦК с 11 сентября», — сказал он.

Прививку от гриппа можно будет сделать на станциях Площадь Гагарина и Владыкино Московского центрального кольца, а также на железнодорожной станции Крюково в Зеленограде, сообщили в пресс-службе мэра Москвы.

В вакцинации примут участие более 100 медработников из 20 учреждений столицы. Им выделят специально оборудованные санитарные машины, рядом с которыми выставят флагштоки. Кроме того, в подземке запустят звуковые объявления, а в вестибюлях станций появятся плакаты с информацией о местах вакцинации.

В 2016 году кампания по вакцинации от гриппа около станций метро прошла с большим успехом. Тогда мобильные передвижные пункты дежурили у 24 станций метро. С 5 сентября по 1 ноября прививки там сделали более 117 тысяч человек. В прошлом году от гриппа привились более 48% москвичей.

Мобильная вакцинация проводится для всех совершеннолетних граждан с их письменного согласия. При себе нужно иметь паспорт. Перед прививкой все проходят медицинский осмотр. Все привитые от гриппа получают сертификаты.

Сделать прививку можно не только около метро, но и в городских поликлиниках. Необходимая вакцина отечественного производства уже получена, а сама вакцинация продлится до ноября.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
грипп
прививки
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28.08 «7 дней за 7 минут» с Еленой Неволиной
24.08 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 13(18)
22.08 «7 дней за 7 минут» с Викрамом Пуния
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №26
Нехватка фармацевтов и провизоров может привести к закрытию аптек
Перечень ЖНВЛП предлагается дополнить инновационными препаратами для лечения орфанных заболеваний
Российские производители медизделий категорически против изменения механизма «третий лишний»
Формат низкоценовых аптек исчерпывает свой потенциал
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