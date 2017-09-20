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Москвичам предложат пройти экспресс-обследование в пунктах бесплатной диагностики

20.09.2017
Фото: Олег Кирюшкин

По случаю Всемирного дня сердца, который отмечается 29 сентября, в Москве пройдет информационно-диагностическая акция «Здоровье под присмотром». Она проводится департаментом здравоохранения Москвы при поддержке фармацевтической компании «Гедеон Рихтер». 29 и 30 сентября на четырех площадках города москвичи и гости столицы смогут совершенно бесплатно, не дожидаясь приглашения на очередной профосмотр в поликлинике по месту жительства, пройти скрининг своего здоровья на наличие факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний, а также получить консультацию специалиста. В программе скрининга: экспресс-анализ крови на определение липидного профиля, измерение артериального давления, электрокардиограмма, анализ крови на определение уровня глюкозы, анализ мочи на определение уровня белка, исследование функции внешнего дыхания.

Цель акции – привлечь внимание населения к проблеме наличия нескольких скрыто протекающих хронических заболеваний, часто усугубляющих друг друга, а также к проблеме подбора адекватного лечения, позволяющего контролировать все факторы риска. Такой комплекс заболеваний врачи называют коморбидными заболеваниями. В этом вопросе не последнее место занимает проблема разработки комплексных препаратов, содержащих несколько (как правило, два или три) действующих веществ, подобранных в оптимальном соотношении. Использование таких препаратов облегчит режим лечения пациентов, которым приходится регулярно принимать большое количество препаратов от разных болезней.

«Одно заболевание влияет на другое и это огромная проблема. От присутствия того или иного заболевания может зависеть доза препарата, эффективность лечения и приверженность к лечению у пациентов, — отметил в своем выступлении главный внештатный терапевт Департамента здравоохранения Москвы, член-корр. РАН Григорий Арутюнов. — И фарма должна понять вызов времени, чтобы мы не 30 таблеток давали человеку, а могли использовать «полипил» — таблетку, в которой несколько активных начал. Тогда не придется глотать пять или 10 таблеток. Найдите среди пожилых людей такого пациента, который помнит когда какую таблетку ему нужно принять! К счастью, некоторые компании большой фармы услышали это и начали создавать препараты с тремя началами в одной таблетке».

Меняются методы и подходы в лечении, которые приходится учитывать при разработке новых лекарств, сказал в ответном слове полномочный представитель компании «Гедеон Рихтер» в России Атилла Варади. «Несколько лет назад перед фармацевтикой встала задача обеспечить эффективным лечением людей с различными сочетанными патологиями, при этом у пациентов часто появлялись вопросы – можно ли одновременно принимать препараты от разных заболеваний. Исходя из этого запроса наша компания стала разрабатывать и выпускать оригинальные комбинации – двух или трех действующих веществ. Сегодня мы, проведя трансфер технологий, производим такие препараты в России».

Принять участие в акции и проверить свое здоровье без предварительной записи можно в четырех местах Москвы 29 сентября с 14.00 до 21.00 и 30 сентября с 10.00 до 21.00:

Парк культуры и отдыха «Сокольники» (рядом с поворотом от центрального кольца на Песочную аллею);

У ТРЦ «Золотой Вавилон» (ст. МЦК «Ростокино», проспект Мира, 211, к.2);

У ТРЦ «Принц Плаза» (ст. м. «Теплый стан», ул. Профсоюзная, 129 А);

У ТРЦ «Авеню» (ст. м. «Юго-Западная, проспект Вернадского, 86 А).

Автор: Екатерина Чалова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Гедеон Рихтер
Компании
Gedeon Richter «Гедеон Рихтер» (Gedeon Richter Plc.) является одной из основных фармацевтических компаний в Центральной и Восточной Европе и расширяет прямое присутствие на рынках Западной Европы.
Фармвестник-ТВ
20.09 ФармNews: Новое высокотехнологическое производство на заводе «АстраЗенека»
20.09 «Актуальное интервью» с Дмитрием Морозовым
19.09 «Актуальный репортаж»: БИОТЕХМЕД-2017
15.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 20
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №29
Импортозамещение в госзакупках не работает, откровенно заявили отдельные эксперты
Минздрав представил проекты перечней лекарственных средств на 2018 год
Комплексный подход к женской интимной гигиене и восстановлению микрофлоры влагалища
Фармпроизводители критикуют новые подходы в ценообразовании на лекарства
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