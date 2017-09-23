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Москва отклонила заявку «Р-Фарм» на контракт на 14 млрд рублей из-за дозировки

23.09.2017

Вечером в пятницу, 23 сентября, Департамент здравоохранения Москвы опубликовал результаты открытого конкурс на поставку лекарственных препаратов, предусматривающего встречные инвестиционные обязательства поставщика-инвестора по созданию производства лекарственных средств на территории города Москвы. Начальная цена составляла 28,85 млрд руб. Победителем стало ЗАО «Биокад», итоговая цена – 14,078 млрд руб.

12 сентября 2017 г. конкурсная комиссия вскрыла конверты с заявками участников, которых было всего двое «Р-Фарм» и «Биокад». Тогда «Биокад» предложил снизить цену контракта до 20,54 млрд руб., и «Р-Фарм», его цена составила 14,08 млрд руб.

Однако, согласно протоколу рассмотрения заявок, 18 сентября 2017 г. от «Биокада» поступило новое предложение о цене – 14,078 млрд руб.

Впрочем, судьбу контракта решила не цена. Конкурсная комиссия отклонила заявку «Р-Фарм». «Предложение участника не соответствует требованиям конкурсной документации в части дозировки, формы и описания лекарственных средств», – говорится в протоколе. Также там отмечается, что заявка не позволяет однозначно определить предлагаемую участником цену единицы товара.

Победитель в период с 15 июня 2021 г. до 31 декабря 2027 г. должен поставить 22 МНН противоопухолевых препаратов в различных дозировках и различными партиями по объему.

Взамен победитель через три года после заключения контракта, то есть осенью 2020 г., обязан обеспечить в отношении лекарственных препаратов, выпускаемых на основе не менее чем 22 лекарственных средств, технологические операции вторичной упаковки и выпускающего контроля качества на территории Москвы.

Через четыре года – в 2021 г. – необходимо обеспечить в отношении 22 МНН технологические операции производства готовой лекарственной формы, упаковки, выпускающего контроля качества, а также два любых препарата из 22 производить во всех стадиях, включая субстанцию.

В случае действия патентной защиты на лекарственный препарат, подлежащий выпуску, поставщик-инвестор вправе отложить поставку таких лекарственных препаратов до истечения срока действия патентной защиты.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
АО «Р-Фарм»
онкология
Биокад
Фармвестник-ТВ
21.09 «Актуальное интервью» с Владиславом Шестаковым
20.09 ФармNews: Новое высокотехнологическое производство на заводе «АстраЗенека»
20.09 «Актуальное интервью» с Дмитрием Морозовым
19.09 «Актуальный репортаж»: БИОТЕХМЕД-2017
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №29
Импортозамещение в госзакупках не работает, откровенно заявили отдельные эксперты
Минздрав представил проекты перечней лекарственных средств на 2018 год
Комплексный подход к женской интимной гигиене и восстановлению микрофлоры влагалища
Фармпроизводители критикуют новые подходы в ценообразовании на лекарства
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