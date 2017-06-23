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Московских врачей будут материально поощрять за раннее выявление рака

23.06.2017

Учреждены 30 грантов Правительства Москвы «Ранняя диагностика. Рак победим», предоставляемых в каждом полугодии. В соответствии с Постановлением Правительства Москвы №352-пп от 16.06.2017 г., гранты предоставляются медицинским организациям государственной системы здравоохранения Москвы, оказывающим первичную медико-санитарную помощь и осуществляющим диагностические исследования по выявлению злокачественных новообразований на ранних стадиях. Они предназначаются для материального поощрения медицинского персонала медицинских организаций - получателей грантов.

Гранты предоставляются в 6 категориях:

- «Поликлиника с лучшей организацией работы по раннему выявлению рака предстательной железы» (115,0 тыс. рублей за каждый выявленный случай) - 5 грантов;

- «Поликлиника с лучшей организацией работы по раннему выявлению колоректального рака» (100,0 тыс. рублей за каждый выявленный случай) - 5 грантов;

- «Поликлиника с лучшей организацией работы по раннему выявлению рака легкого» (100,0 тыс. рублей за каждый выявленный случай) - 5 грантов;

- «Поликлиника с лучшей организацией работы по раннему выявлению рака молочной железы» (80,0 тыс. рублей за каждый выявленный случай) - 5 грантов;

- «Поликлиника с лучшей организацией работы по раннему выявлению рака желудка» (80,0 тыс. рублей за каждый выявленный случай) - 5 грантов;

«Поликлиника с лучшей организацией работы по раннему выявлению рака шейки матки» (30,0 тыс. рублей за каждый выявленный случай) - 5 грантов.

Определение медицинских организаций – получателей грантов осуществляется два раза в год в каждой из категорий, в которой предоставляются гранты, на основании результатов выявления злокачественных новообразований на ранних стадиях.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Фармвестник-ТВ
22.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 9(14)
19.06 «7 дней за 7 минут» с Николаем Борисоглебским
14.06 «У редакционного камина» с Дмитрием Ефимовым
13.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Новая логистика против старой дистрибуции. Причины. Преимущества. Недостатки»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
Помогал детям и баста
В I квартале объем закупок УЗИ-аппаратов в России снизился на 9,2%
Правда в глаза
Current issue #20, 2017
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