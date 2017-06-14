Московские аптеки, расположенные в ЛПУ, могут освободить от торгового сбора

7 июня депутат Мосгордумы Андрей Клычков предложил на рассмотрение столичных депутатов проект закона города Москвы «О внесении изменения в статью 3 Закона города Москвы от 17 декабря 2014 года № 62 «О торговом сборе».

Депутат предлагает освободить от уплаты торгового сбора аптечные организации в тех случаях, когда они осуществляют розничную торговлю лекарственными препаратами в зданиях, расположенных в государственных бюджетных и казенных медицинских учреждениях и при условии, что используемое для этого помещение не превышает 50 кв. метров. В большинстве случаев такие аптечные организации арендуют небольшие помещения либо размещаются в специальных киосках и имеют возможность осуществлять свою торговую деятельность исключительно для пациентов этих медицинских учреждений.

«Освобождение от уплаты торгового сбора позволит обеспечить минимальную розничную цену лекарственных препаратов для пациентов государственных бюджетных и казенных медицинских учреждений», – говорится в пояснительной записке.