 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
25.12 «У редакционного камина» с Вадимом Яцуком
21.12 «7 дней за 7 минут» с Евгением Нифантьевым
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
На конференции обсудили нарушения аптечных правил
Наперегонки со временем
Диагностика HR
Механизм хороший, но надо вытряхнуть пыль
Ставка на звезды и новые технологии
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
120

Михаил Давыдов назначен главным онкологом сети клиник «Медси»

15.01.2018

Михаил Давыдов, ранее занимавший должность директора НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина, возглавит онкологическое направление в сети клиник «Медси».

Как сообщили в группе компаний «Медси», входящей в АФК «Система», доктор медицинских наук, профессор, академик РАМН и РАН Михаил Давыдов назначен на должность главного онколога и директора онкологического направления в сети клиник «Медси». Анатолий Махсон, возглавляющий бизнес-единицу «Боткинская» на базе клинической больницы «Медси» в Боткинском проезде, будет его заместителем.

Помимо решения стратегических задач компании, Михаил Давыдов будет вести приём пациентов в Клинико-диагностическом центре «Медси» на Красной Пресне, а также лично проводить операции в клинических больницах «Медси».

Михаил Давыдов более 20 лет руководил НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина, является лауреатом государственной премии РФ в области науки и техники (2001), заслуженным деятелем науки РФ, заведующим кафедрой онкологии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, членом Европейского и Американского общества хирургов, Международного общества хирургов.

Автор: Наталья Маскина, «Фармперсонал»
Материалы по теме
12.01.2018 Алексей Орджоникидзе ушел из «Р-Фарм»
11.01.2018 Онкологическое направление Novartis возглавит топ-менеджер Pfizer
13.12.2017 Денис Глядяев возглавил Службу продаж и маркетинга безрецептурных препаратов «Акрихин»
01.12.2017 Топ-менеджер Bayer возглавит научно-исследовательское направление Shire
28.11.2017 Иван Даскал назначен вице-президентом по правовым вопросам компании «НоваМедика»
Метки
назначение
Фармвестник-ТВ
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
25.12 «У редакционного камина» с Вадимом Яцуком
21.12 «7 дней за 7 минут» с Евгением Нифантьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
На конференции обсудили нарушения аптечных правил
Наперегонки со временем
Диагностика HR
Механизм хороший, но надо вытряхнуть пыль
Ставка на звезды и новые технологии
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Январь 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
16.01 — 18.01 Круглый стол РБК: «Ценообразование как инструмент развития фармотрасли»
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения