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Mitsui как миноритарному акционеру выгоден приход российско-японского фонда в «Р-Фарм»

11.09.2017

Компания «Р-Фарм» Алексея Репика активно привлекает инвестиции из Японии.

Помимо известной договоренности о продаже Mitsui 10% акций «Р-Фарм», решено получить от совместного инвестиционного фонда Японского банка (JBIC) и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) несколько «десятков миллионов долларов» за счет продажи акций. Предполагаемый объем средств озвучил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в кулуарах ВЭФ, сообщает ТАСС. Ранее на рынке муссировалась информация, что фонд планирует получить, как и Mitsui, – 10% акций, но, исходя из озвученной стоимости этого опциона Алексеем Репиком в 200 млн долл., доля переданных акций не превысит 5%.

Созданный российско-японский фонд ориентирован на здравоохранение, энергетику, создание умных городов, digital-технологии. Фармацевтика не является основным профилем, поэтому эксперты предполагают, что JBIC как финансовый инвестор просто расширил портфель для дальнейшей выгодной перепродажи.

В то же время аналитики считают, что заход фонда в «Р-Фарм» крайне выгоден основному инвестору – Mitsui. «Можно предположить, что инвестиции российско-японского фонда в «Р-Фарм» связаны с желанием партнеров г-на Репика иметь гарантии по будущим сделкам. Особенно это важно для зарубежных партнеров, которые все еще настороженно относятся к российскому бизнесу. Фонд позволяет партнерам контролировать операционную деятельность в лице миноритарного акционера», - отмечает директор по аналитике RNCPharma Павел Расщупкин. Финансовые показатели лидера рынка фармацевтики чуть ухудшились в 2016 году. Выручка компании уменьшилась на 3,4% до 71,5 млрд руб., но стагнация прироста не отразилась на лидирующем положении «Р-Фарм» - 10,3% рынка.

Автор: Денис Кунгуров, «Фармацевтический вестник»
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06.09 «У редакционного камина» с Вадимом Власовым
05.09 «7 дней за 7 минут» с Давидом Мелик-Гусейновым
29.08 «У редакционного камина» с Александром Кондратьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №27
Фарминдустрия критикует методику ценообразования на ЖНВЛП
Организаторы и участники эксперимента по маркировке ЛП тестируют систему проекта
Развитие прямых поставок заставляет дистрибьюторов предлагать новые решения
Какие проекты сегодня способны превратить науку в доходный бизнес
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