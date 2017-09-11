Mitsui как миноритарному акционеру выгоден приход российско-японского фонда в «Р-Фарм»

Компания «Р-Фарм» Алексея Репика активно привлекает инвестиции из Японии.

Помимо известной договоренности о продаже Mitsui 10% акций «Р-Фарм», решено получить от совместного инвестиционного фонда Японского банка (JBIC) и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) несколько «десятков миллионов долларов» за счет продажи акций. Предполагаемый объем средств озвучил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в кулуарах ВЭФ, сообщает ТАСС. Ранее на рынке муссировалась информация, что фонд планирует получить, как и Mitsui, – 10% акций, но, исходя из озвученной стоимости этого опциона Алексеем Репиком в 200 млн долл., доля переданных акций не превысит 5%.

Созданный российско-японский фонд ориентирован на здравоохранение, энергетику, создание умных городов, digital-технологии. Фармацевтика не является основным профилем, поэтому эксперты предполагают, что JBIC как финансовый инвестор просто расширил портфель для дальнейшей выгодной перепродажи.

В то же время аналитики считают, что заход фонда в «Р-Фарм» крайне выгоден основному инвестору – Mitsui. «Можно предположить, что инвестиции российско-японского фонда в «Р-Фарм» связаны с желанием партнеров г-на Репика иметь гарантии по будущим сделкам. Особенно это важно для зарубежных партнеров, которые все еще настороженно относятся к российскому бизнесу. Фонд позволяет партнерам контролировать операционную деятельность в лице миноритарного акционера», - отмечает директор по аналитике RNCPharma Павел Расщупкин. Финансовые показатели лидера рынка фармацевтики чуть ухудшились в 2016 году. Выручка компании уменьшилась на 3,4% до 71,5 млрд руб., но стагнация прироста не отразилась на лидирующем положении «Р-Фарм» - 10,3% рынка.