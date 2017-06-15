Минздрав закупает препараты для лечения ВИЧ-инфекции и туберкулеза

Минздрав России объявил аукционы на поставку лекарственных препаратов в рамках реализации постановления Правительства РФ №1512 от 28.12.2016 г. «Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения, Положения об организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского применения».

- Канамицин, порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения 500 мг и/или порошок для приготовления раствора для инъекций и/или внутривенного и/или внутримышечного введения 1000 мг.

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 485 029,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 21.06.2017 09:00.

- Ставудин капсулы 30 мг.

Начальная (максимальная) цена контракта: 952 005,12 руб.

Прием заявок заканчивается: 21.06.2017 09:00.