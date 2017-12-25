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Минздрав: внедрение ИАС не приведет к росту цен на лекарства

25.12.2017

Внедрение информационно-аналитической системы мониторинга и контроля в сфере государственных и муниципальных закупок лекарственных препаратов (ИАС) не может привести к росту цен на лекарства, считают в Минздраве России.

В ответ на многочисленные запросы СМИ министерство опубликовало разъяснения о работе ИАС, разработанной и внедренной в опытную эксплуатацию совместно с государственной корпорацией «Ростех»: «Для создания новой схемы управления закупками Минздравом разработан структурированный справочник-каталог лекарственных препаратов на основе государственных реестров, зарегистрированных лекарственных средств и предельных отпускных цен. Совместно с заинтересованными федеральными органами проведена интеграция созданной информационно-аналитической системы с единой информационной системой в сфере закупок. Каталог лекарств встроен в систему закупок и дает возможность вносить туда структурированную информацию, которая автоматизировано обрабатывается и передается уже системе мониторинга закупок. Это позволяет оперативно анализировать информацию на уровне планирования закупок и по результатам конкурсных процедур. Также система автоматизировано рассчитывает средневзвешенные рыночные цены на аналогичные закупки по международным непатентованным и торговым наименованиям лекарств и объективизирует все отклонения от них.

Для функционирования единой информационной системы в сфере закупок с момента начала тестовой эксплуатации ИАС Минздравом России совместно с заинтересованными ведомствами РФ ведется унификация сведений о международных непатентованных наименованиях лекарственных средств, форм и дозировок лекарственных препаратов в едином справочнике-классификаторе лекарственных препаратов (ЕСКЛП), выработаны единые принципы ведения и передачи структурированных сведений из Государственного реестра лекарственных средств для медицинского применения (ГРЛС). При этом объем сведений, содержащихся в ГРЛС, закреплен нормативным актом — порядком ведения государственного реестра лекарственных средств для медицинского применения. Информация о том, что единый справочник-классификатор носит разнородный характер, не соответствует действительности.

По состоянию на 1 ноября 2017 г. унифицировано 99,5 % записей ЕСКЛП.

Таким образом, к моменту промышленной эксплуатации информационно-аналитической системы с 1 января 2018 г. все государственные и муниципальные заказчики будут иметь возможность вносить информацию о контрактах на закупку лекарственных препаратов в структурированной форме с использованием унифицированного ЕСКЛП.

В настоящее время информационная аналитическая система работает в тестовом режиме. Она наполняется данными, при этом отрабатываются ее технические параметры и процессы. В промышленную эксплуатацию система будет введена с 1 января 2018 г.

Более того, государством регулируются цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, что исключает возможность роста цен на них. Как показывает ежемесячный мониторинг Росздравнадзора — в ноябре 2017 г. по отношению к октябрю 2017 г. в среднем по России розничные цены на ЖНВЛП амбулаторного сегмента снизились на 0,2%, закупочные (оптовые) цены снизились на 0,3%.

В министерстве считают, что утверждение о том, что внедрение ИАС может привести к росту цен на лекарства, не соответствует действительности и, вероятно, «основано на неполном понимании существа проводимой работы либо на осознанном желании помешать созданию прозрачной закупочной среды и снижению цен на лекарства при государственных закупках».

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
информационная система
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21.12 «7 дней за 7 минут» с Евгением Нифантьевым
18.12 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 27
13.12 «ФармNEWS»: В России зарегистрирован первый препарат для терапии ППРС
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
На конференции обсудили нарушения аптечных правил
Механизм хороший, но надо вытряхнуть пыль
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