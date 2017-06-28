Минздрав установил квоту целевого приема в подведомственные вузы

Минздрав России установил квоту целевого приема для получения высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 46 федеральных государственных образовательных организациях, находящихся в ведении министерства, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета), на 2017 год. Соответствующий ведомственный приказ №262 от 26.05.2017 г. подписал первый заместитель министра здравоохранения РФ Игорь Каграманян.

Более чем в 30 вузах предусмотрены квоты на обучение по специальности «фармация».

В частности, в Санкт-Петербургскую химико-фармацевтическую академию по квоте смогут поступить 64 студента.