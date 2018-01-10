Минздрав России закупает вакцины для иммунизации в рамках национального календаря профилактических прививок

Минздрав России объявил аукционы на поставку вакцин в рамках реализации постановления Правительства РФ от 11 марта 2011 г. № 156 «Об использовании бюджетных ассигнований федерального бюджета, предоставленных на закупку иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунопрофилактики в рамках национального календаря профилактических прививок для передачи федеральным учреждениям, оказывающим медицинскую помощь, подведомственным Министерству здравоохранения Российской Федерации, и Федеральному медико-биологическому агентству, а также в собственность субъектов Российской Федерации с последующей их передачей при необходимости в собственность муниципальных образований».

- Вакцина для профилактики дифтерии и столбняка адсорбированная, коклюша ацеллюлярная, полиомиелита инактивированная, инфекции, вызываемой Haemophilus influenzae тип b конъюгированная

Начальная (максимальная) цена контракта: 735 514 477,72 руб.

Прием заявок заканчивается: 17.01.2018 09:00.

- Вакцина для профилактики полиомиелита (инактивированная)

Начальная (максимальная) цена контракта: 841 500 000,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 17.01.2018 09:00.