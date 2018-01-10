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Лента · В России
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Минздрав России закупает вакцины для иммунизации в рамках национального календаря профилактических прививок

10.01.2018

Минздрав России объявил аукционы на поставку вакцин в рамках реализации постановления Правительства РФ от 11 марта 2011 г. № 156 «Об использовании бюджетных ассигнований федерального бюджета, предоставленных на закупку иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунопрофилактики в рамках национального календаря профилактических прививок для передачи федеральным учреждениям, оказывающим медицинскую помощь, подведомственным Министерству здравоохранения Российской Федерации, и Федеральному медико-биологическому агентству, а также в собственность субъектов Российской Федерации с последующей их передачей при необходимости в собственность муниципальных образований».

- Вакцина для профилактики дифтерии и столбняка адсорбированная, коклюша ацеллюлярная, полиомиелита инактивированная, инфекции, вызываемой Haemophilus influenzae тип b конъюгированная

Начальная (максимальная) цена контракта: 735 514 477,72 руб.

Прием заявок заканчивается: 17.01.2018 09:00.

- Вакцина для профилактики полиомиелита (инактивированная)

Начальная (максимальная) цена контракта: 841 500 000,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 17.01.2018 09:00.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
вакцина
аукцион в электронной форме
Фармвестник-ТВ
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
25.12 «У редакционного камина» с Вадимом Яцуком
21.12 «7 дней за 7 минут» с Евгением Нифантьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
На конференции обсудили нарушения аптечных правил
Диагностика HR
Механизм хороший, но надо вытряхнуть пыль
Ставка на звезды и новые технологии
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