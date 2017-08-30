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Лента · В России
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Минздрав России закупает препараты для лечения туберкулеза и ВИЧ-инфекции

30.08.2017

Минздрав России объявил аукционы на поставку препаратов в рамках реализации постановления Правительства РФ № 1512 от 28.12.2016 г. «Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения, Положения об организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского применения».

- Амикацин, раствор для внутривенного и внутримышечного введения 250 мг/мл 4 мл и/или порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1000 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 19 662 495,60 руб.

Прием заявок заканчивается: 13.09.2017 09:00.

- Левофлоксацин, раствор для инфузий 5 мг/мл 100 мл и/или 50 мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 22 463 437,04 руб.

Прием заявок заканчивается: 13.09.2017 09:00.

- Левофлоксацин, таблетки покрытые оболочкой и/или пленочной оболочкой 250 мг и/или таблетки покрытые оболочкой и/или пленочной оболочкой 500 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 18 863 675,20 руб.

Прием заявок заканчивается: 13.09.2017 09:00.

- Бедаквилин, таблетки 100 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 429 556 562,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 13.09.2017 09:00.

- Саквинавир, таблетки покрытые оболочкой/ таблетки покрытые пленочной оболочкой 500 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 104 487 926,40 руб.

Прием заявок заканчивается: 13.09.2017 09:00.

- Спарфлоксацин, таблетки покрытые оболочкой 200 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 59 256 000,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 13.09.2017 09:00.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Фармвестник-ТВ
29.08 «У редакционного камина» с Александром Кондратьевым
28.08 «7 дней за 7 минут» с Еленой Неволиной
24.08 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 13(18)
22.08 «7 дней за 7 минут» с Викрамом Пуния
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №26
Нехватка фармацевтов и провизоров может привести к закрытию аптек
Перечень ЖНВЛП предлагается дополнить инновационными препаратами для лечения орфанных заболеваний
Российские производители медизделий категорически против изменения механизма «третий лишний»
Аптечная гильдия, Союз потребителей и ФАС хотят заставить аптеки торговать дешевыми лекарствами
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