Минздрав России закупает препараты для лечения туберкулеза и ВИЧ-инфекции

Минздрав России объявил аукционы на поставку препаратов в рамках реализации постановления Правительства РФ № 1512 от 28.12.2016 г. «Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения, Положения об организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского применения».

- Амикацин, раствор для внутривенного и внутримышечного введения 250 мг/мл 4 мл и/или порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1000 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 19 662 495,60 руб.

Прием заявок заканчивается: 13.09.2017 09:00.

- Левофлоксацин, раствор для инфузий 5 мг/мл 100 мл и/или 50 мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 22 463 437,04 руб.

Прием заявок заканчивается: 13.09.2017 09:00.

- Левофлоксацин, таблетки покрытые оболочкой и/или пленочной оболочкой 250 мг и/или таблетки покрытые оболочкой и/или пленочной оболочкой 500 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 18 863 675,20 руб.

Прием заявок заканчивается: 13.09.2017 09:00.

- Бедаквилин, таблетки 100 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 429 556 562,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 13.09.2017 09:00.

- Саквинавир, таблетки покрытые оболочкой/ таблетки покрытые пленочной оболочкой 500 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 104 487 926,40 руб.

Прием заявок заканчивается: 13.09.2017 09:00.

- Спарфлоксацин, таблетки покрытые оболочкой 200 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 59 256 000,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 13.09.2017 09:00.