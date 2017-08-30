Минздрав России закупает вакцину для профилактики полиомиелита

Минздрав России объявил аукцион на поставка иммунобиологического лекарственного препарата для иммунопрофилактики «Вакцина для профилактики полиомиелита (инактивированная)» в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 11 марта 2011 г. № 156 «Об использовании бюджетных ассигнований федерального бюджета, предоставленных на закупку иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунопрофилактики в рамках национального календаря профилактических прививок для передачи федеральным учреждениям, оказывающим медицинскую помощь, подведомственным Министерству здравоохранения Российской Федерации, и Федеральному медико-биологическому агентству, а также в собственность субъектов Российской Федерации с последующей их передачей при необходимости в собственность муниципальных образований»

Начальная (максимальная) цена контракта: 14 047 600,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 13.09.2017 09:00.