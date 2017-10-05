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Минздрав России внес изменения в некоторые Административные регламенты Росздравнадзора

05.10.2017

В соответствии с приказом Минздрава России № 621н от 08.09.2017 г. некоторые Административные регламенты Росздравнадзора дополняются подразделом, устанавливающим порядок запроса и получения при организации и проведении проверок документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия, находящиеся в распоряжении федеральных органов исполнительной власти.

Кроме того, приказ дополняет регламенты полномочиями по осуществлению Росздравнадзором функций по осуществлению контроля и надзора за полнотой и качеством осуществления органами государственной власти субъектов РФ полномочий, указанных в части 1 статьи 15 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Изменения вносятся:

  • в Административный регламент Росздравнадзора по осуществлению лицензионного контроля деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица ‎или индивидуального предпринимателя) медицинской техники, утвержденной приказом Минздрава России № 953н от 30 декабря ‎2014 г.;
  • в Административный регламент Росздравнадзора по исполнению государственной функции по осуществлению лицензионного контроля медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)», утвержденный приказом Минздрава России № 454н от 17 июля 2015 г.;
  • в Административный регламент Росздравнадзора по осуществлению лицензионного контроля деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений, утвержденный приказом Минздрава России № 285н от 5 мая 2016 г.;
  • в Административный регламент Росздравнадзора по контролю ‎за обращением медизделий, утвержденный приказом Минздрава России № 196н от 5 апреля 2013 г.
Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
Росздравнадзор
Фармвестник-ТВ
05.10 «Актуальный репортаж»: Конференция «Прямой контракт: выигрывают все!»
29.09 «Актуальное интервью» с Константином Тиуновым
28.09 «Актуальный репортаж»: II Всероссийская GMP-конференция
26.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 21
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №31
Герман Клименко призывает врачей шагать в ногу с новой реальностью
Эксперты обсудили итоги и перспективы фармацевтической отрасли
Минздрав предлагает внимательно считать размеры преференций
Через четыре года «Биокад» будет выпускать на территории Москвы 22 противоопухолевых препарата
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