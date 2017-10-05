Минздрав России внес изменения в некоторые Административные регламенты Росздравнадзора

В соответствии с приказом Минздрава России № 621н от 08.09.2017 г. некоторые Административные регламенты Росздравнадзора дополняются подразделом, устанавливающим порядок запроса и получения при организации и проведении проверок документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия, находящиеся в распоряжении федеральных органов исполнительной власти.

Кроме того, приказ дополняет регламенты полномочиями по осуществлению Росздравнадзором функций по осуществлению контроля и надзора за полнотой и качеством осуществления органами государственной власти субъектов РФ полномочий, указанных в части 1 статьи 15 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Изменения вносятся: