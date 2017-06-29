Минздрав России проводит аукционы на поставку препаратов в рамках программы «7 нозологий»

Минздрав России проводит аукционы на поставку препаратов в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1155 «О закупках лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей».

- Соматропин лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения и/или инъекций и/или раствор для подкожного введения 5-15 мг (15-45 МЕ) (концентрация 4 мг/мл - 12 мг/мл)

Начальная (максимальная) цена контракта: 51 633 888,50 руб.

Прием заявок заканчивается: 13.07.2017 09:00.

- Эптаког альфа (активированный) лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 2-2,4 мг (100-120 КЕД/100-120 тыс. МЕ)

Начальная (максимальная) цена контракта: 398 075 424,57 руб.

Прием заявок заканчивается: 13.07.2017 09:00.

- Циклоспорин капсулы и/или капсулы мягкие 25 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 22 078 647,50 руб.

Прием заявок заканчивается: 13.07.2017 09:00.

- Мороктоког альфа лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 2000 МЕ

Начальная (максимальная) цена контракта: 92 423 100,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 13.07.2017 09:00.

- Мороктоког альфа лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 1000 МЕ

Начальная (максимальная) цена контракта: 484 064 910,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 13.07.2017 09:00.

- Мороктоког альфа лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 500 МЕ

Начальная (максимальная) цена контракта: 159 980 560,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 13.07.2017 09:00.

- Велаглюцераза альфа лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 400 ЕД

Начальная (максимальная) цена контракта: 96 698 208,75 руб.

Прием заявок заканчивается: 14.07.2017 09:00.

- Эптаког альфа (активированный) лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 4,8-5,0 мг (240-250 КЕД/240-250 тыс. МЕ)

Начальная (максимальная) цена контракта: 347 330 592,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 14.07.2017 09:00.

- Такролимус капсулы пролонгированного действия 1 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 175 124 325,60 руб.

Прием заявок заканчивается: 14.07.2017 09:00.

- Циклоспорин капсулы и/или капсулы мягкие 50 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 19 758 472,50 руб.

Прием заявок заканчивается: 14.07.2017 09:00.

- Эптаког альфа (активированный) лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 1-1,2 мг (50-60 КЕД/50-60 тыс. МЕ)

Начальная (максимальная) цена контракта: 102 744 691,50 руб.

Прием заявок заканчивается: 14.07.2017 09:00.

- Циклоспорин капсулы и/или капсулы мягкие 100 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 4 645 745,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 14.07.2017 09:00.

- Иматиниб капсулы и/или таблетки, покрытые оболочкой, и/или плёночной оболочкой 100 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 211 800 424,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 14.07.2017 09:00.