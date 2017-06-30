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Минздрав России проводит аукционы на поставку препаратов в рамках программы «7 нозологий»

30.06.2017

Минздрав России проводит аукционы на поставку препаратов в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1155 «О закупках лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей».

- Такролимус капсулы пролонгированного действия 1 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 175 124 325,60 руб.

Прием заявок заканчивается: 17.07.2017 09:00.

- Такролимус капсулы пролонгированного действия 5 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 27 287 401,92 руб.

Прием заявок заканчивается: 17.07.2017 09:00.

- Такролимус капсулы пролонгированного действия 0,5 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 66 232 953,64 руб.

Прием заявок заканчивается: 17.07.2017 09:00.

- Имиглюцераза лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 400 ЕД

Начальная (максимальная) цена контракта: 389 065 486,48 руб.

Прием заявок заканчивается: 17.07.2017 09:00.

- Микофенолата мофетил капсулы и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 19 966 800,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 17.07.2017 09:00.

- Циклоспорин раствор для приема внутрь 100 мг/мл, 50 мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 5 775 400,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 17.07.2017 09:00.

- Натализумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/мл, 15 мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 578 147 634,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 17.07.2017 09:00.

- Интерферон бета-1а раствор для подкожного введения 44 мкг (12 млн МЕ)

Начальная (максимальная) цена контракта: 999 740 273,40 руб.

Прием заявок заканчивается: 17.07.2017 09:00.

- Интерферон бета-1а раствор для подкожного введения 22 мкг (6 млн МЕ)

Начальная (максимальная) цена контракта: 50 397 771,60 руб.

Прием заявок заканчивается: 17.07.2017 09:00.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
программа "7 нозологий"
аукцион в электронной форме
Фармвестник-ТВ
28.06 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
22.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 9(14)
19.06 «7 дней за 7 минут» с Николаем Борисоглебским
14.06 «У редакционного камина» с Дмитрием Ефимовым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №21
Фармпром сажают на диету
Current issue #21, 2017
Еще не NICE
Диво дивное
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