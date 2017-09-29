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Лента · В России
206

Минздрав России объявил аукционы на поставку антивирусных препаратов

29.09.2017

Минздрав России объявил аукционы на поставку лекарственных препаратов в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512 «Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского применения».

- Зидовудин, раствор для приема внутрь 50 мг/5 мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 5 744 630,76 руб.

Дата и время окончания подачи заявок: 13.10.2017 09:00.

- Зидовудин, таблетки, покрытые оболочкой/ таблетки, покрытые пленочной оболочкой/ капсулы 300 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 7 059 425,10 руб.

Дата и время окончания подачи заявок: 13.10.2017 09:00.

- Ламивудин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 17 617 968,00 руб.

Дата и время окончания подачи заявок: 13.10.2017 09:00.

- Ламивудин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 73 236 057,60 руб.

Дата и время окончания подачи заявок: 13.10.2017 09:00.

- Эфавиренз, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 506 107,42 руб.

Дата и время окончания подачи заявок: 13.10.2017 09:00.

- Эфавиренз, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 525 500,38 руб.

Дата и время окончания подачи заявок: 05.10.2017 09:00.

- Атазанавир, капсулы 200 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 291 904 530,27 руб.

Дата и время окончания подачи заявок: 13.10.2017 09:00.

- Невирапин, суспензия для приема внутрь 50 мг/5 мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 4 082 677,97 руб.

Дата и время окончания подачи заявок: 13.10.2017 09:00.

- Абакавир, раствор для приема внутрь 240 мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 17 254 584,60 руб.

Дата и время окончания подачи заявок: 10.10.2017 09:00.

- Дарунавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 198 302 210,88 руб.

Дата и время окончания подачи заявок: 16.10.2017 09:00.

- Дарунавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 145 608 674,33 руб.

Дата и время окончания подачи заявок: 16.10.2017 09:00.

- Этравирин, таблетки 200 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 601 564 564,37 руб.

Дата и время окончания подачи заявок: 16.10.2017 09:00.

- Лопинавир+Ритонавир, таблетки 200 мг+ 50 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 706 254 433,50 руб.

Дата и время окончания подачи заявок: 16.10.2017 09:00.

- Лопинавир+Ритонавир, раствор для приема внутрь 80 мг+ 20 мг/мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 17 887 752,24 руб.

Дата и время окончания подачи заявок: 16.10.2017 09:00.

- Лопинавир+Ритонавир, таблетки 200 мг+ 50 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 716 495 241,00 руб.

Дата и время окончания подачи заявок: 16.10.2017 09:00.

- Ралтегравир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 471 079 860,00 руб.

Дата и время окончания подачи заявок: 16.10.2017 09:00.

- Тенофовир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 190 926 108,85 руб.

Дата и время окончания подачи заявок: 16.10.2017 09:00.

- Эфавиренз, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 485 817 996,10 руб.

Дата и время окончания подачи заявок: 16.10.2017 09:00.

- Невирапин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 35 043 293,34 руб.

Дата и время окончания подачи заявок: 16.10.2017 09:00.

- Абакавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 11 088 298,62 руб.

Дата и время окончания подачи заявок: 16.10.2017 09:00.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Фармвестник-ТВ
29.09 «Актуальное интервью» с Константином Тиуновым
28.09 «Актуальный репортаж»: II Всероссийская GMP-конференция
26.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 21
26.09 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №30
Аптечным организациям опять устанавливают новые правила
Тогда мы идем к вам
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Вопросы подготовки самостоятельного управленца остро стоят и для аптек, и для больших компаний
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