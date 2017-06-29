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Минздрав разработал изменения в законодательство в части обращения лекарств, подлежащих предметно-количественному учету

29.06.2017

Минздрав России разработал изменения в некоторые свои приказы по вопросам обращения лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету. Изменения направлены на приведение отдельных положений приказов № 30н, № 183н и № 378н в соответствие терминологии, используемой для целей Федерального закона № 61-ФЗ, а также положению пункта 4 статьи 2 Федерального закона № 3-ФЗ и, как следствие, на устранение имеющихся разночтений при толкования правовых норм, регламентирующих вопросы, связанные с предметно-количественным учетом лекарственных средств для медицинского применения, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, сильнодействующие и ядовитые вещества.

Одновременно предусмотренные проектом изменения позволяют создать условия для отнесения к лекарственным средствам, подлежащим обязательному включению в Перечень ПКУ, всех лекарственных средств (за исключением отпускаемых без рецепта), вне зависимости от комбинации действующих веществ или их дозировки в составе лекарственного средства, содержащих сильнодействующие или ядовитые вещества, использование??? используемые без назначения медицинского работника, и иные нарушения правил назначения, выписывания и отпуска которых могут вызвать серьезные или критические последствия для жизни или здоровья пациента.

Кроме того, в соответствии с обращениями юридических лиц, поступающими в Минздрав, проектом предлагается дополнить приказ № 30 положением, предусматривающим возможность превентивного включения в Перечень ПКУ лекарственного препарата для медицинского применения, впервые зарегистрированного в РФ, в случае, если с такой инициативой выступает держатель или владелец его регистрационного удостоверения, но при условии отсутствия в обращении аналогичных лекарственных препаратов с таким же наименованием, ранее зарегистрированных в РФ.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
предметно-количественный учет
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19.06 «7 дней за 7 минут» с Николаем Борисоглебским
14.06 «У редакционного камина» с Дмитрием Ефимовым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №21
Фармпром сажают на диету
Current issue #21, 2017
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