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Минздрав просит добавить на финансирование программы «Семь нозологий» почти 7 млрд рублей

28.09.2017

За последние пять лет количество больных, получающих лекарства по программе «Семь нозологий», выросло в два раза. Ожидается, что в 2018 г. регистр этих пациентов вырастет как минимум на 8%, поэтому необходимо повышать финансирование программы. Как заявила на заседании Комитета по охране здоровья Госдумы рассказала министр здравоохранения Вероника Скворцова, чтобы программа нормально функционировала, необходимо добавить 6,7 млрд руб.


Кроме того Минздрав просит добавить 2 млрд руб. на программу закупки лекарств для ВИЧ-инфицированных. В 2016 г. антиретротровирусную терапию получали около 39% зарегистрированных больных. В первом полугодии 2017 г. показатель вырос до 42%, к концу года, по словам министра здравоохранения, он будет почти 50%. Однако ВОЗ согласно рекомендации ВОЗ, лекарства от ВИЧ должны получать 60% инфицированных больных. Если финансирование будет увеличено на требуемую сумму, то рекомендуемый показатель может быть достигнут.


Также требуется 2 млрд руб. требуется для программы закупки лекарств для лечения туберкулёза с множественной лекарственной устойчивостью. В то время как общая заболеваемость туберкулёзом снижается в России, количество больных с мультирезистентной формой растёт.


Наконец, Минздрав просит добавить 1,6 млрд руб. На закупку вакцин от пневмококковой инфекции для пациентов с хроническими обструктивными заболеваниями лёгких, а также для призывников в ряды российской армии.


Кроме того министр напомнила, что с 2020 г. Государство планирует ввести в Национальный календарь прививок вакцинацию от ветряной оспы и ротавирусной инфекции, а также от гемофильной инфекции для всех детей.


Также Вероника Скворцова отметила, что предложен иной механизм финансирования закупок лекарств для больных орфанными заболеваниями. Помощь регионам в этом вопросе может быть оказана через субсидии регионам, которые будут выделены через Министерство регионального развития. Планируется, что этот механизм начнёт действовать с 2019 г. О переходе на централизованные закупки речи пока не идёт.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
программа "7 нозологий"
вакцинация
орфанные заболевания
ВИЧ
Персоны
Скворцова Вероника Игоревна

Министр здравоохранения РФ
Фармвестник-ТВ
28.09 «Актуальный репортаж»: II Всероссийская GMP-конференция
26.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 21
26.09 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
21.09 «Актуальное интервью» с Владиславом Шестаковым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №30
Аптечным организациям опять устанавливают новые правила
Тогда мы идем к вам
Крупнейший игрок может выжить на рынке за счет синергии производства и дистрибуции
Вопросы подготовки самостоятельного управленца остро стоят и для аптек, и для больших компаний
Одноразовые технологии в биофармацевтическом производстве позволяют снизить капитальные затраты
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