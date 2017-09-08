Минздрав предлагает штрафовать производителей за недостоверные сведения при регистрации цен на ЖНВЛП

Министерство здравоохранения России предлагает ввести изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях поправки, в соответствии с которыми будет введена ответственность для юридических лиц за предоставление недостоверных сведений, которые приводят к повышению цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП). На сайте regulation.gov.ru размещено уведомление о начале разработки соответствующего законопроекта.

Минздрав предлагает ввести административный штраф за предоставление держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата для медицинского применения (уполномоченным им лицом) недостоверных сведений при государственной регистрации (перерегистрации) предельных отпускных цен производителей на препараты, включенные в перечень ЖНВЛП, или при внесении изменений в реестровую запись о госрегистрации предельной отпускной цены производителя на лекарственный препарат, повлиявших на результаты экономического анализа предельной отпускной цены производителя на лекарственный препарат и повлекших завышение предельной отпускной цены производителя на препарат. Предлагается штрафовать юридических лиц в двукратном размере излишне полученной выручки от реализации лекарственных препаратов вследствие неправомерного завышения предельных отпускных цен за весь период, в течение которого совершалось правонарушение, но не более одного года.