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Минздрав пожаловался на ФАС в Арбитражный суд

23.06.2017

22 июня Минздрав подал в суд на ФАС из-за препарата против гепатита С, пишет РБК.

В конце марта 2017 года Минздрав объявил четыре аукциона на общую сумму 66,6 млн руб. Министерство планировало приобрести препарат, в состав которого входит действующее вещество цепэгинтерферон альфа-2b. Такое лекарство, выпускаемое под брендом «Альгерон», производит в России только одна компания — «Биокад».

В конкурсах приняли участие дистрибьюторы, которые были готовы поставить похожий препарат, однако с другим действующим веществом — пэгинтерфероном альфа-2b. Препараты с таким компонентом выпускают три производителя. Минздрав отклонил эти заявки, но участники аукционов не согласились с таким решением и подали жалобы в ФАС. Служба встала на сторону компаний и обязала Минздрав рассмотреть все заявки.

По итогам трех тендеров из четырех победили заявки, в которых был указан второй препарат: он оказался дешевле, поскольку дольше присутствует на рынке и представлен несколькими брендами. Однако именно этот препарат Минздраву оказался не нужен, и ведомство отказалось заключать контракты с победителями, а также обратилось в Арбитражный суд с иском против ФАС. Чиновники просят признать решения и предписания ФАС незаконными.

Министерство указывает в своем заявлении, что цепэгинтерферон альфа-2b, который был изначально указан в тендерной документации, вопреки мнению ФАС, нельзя заменить на другое лекарство. Этот препарат дольше оказывает противовирусное действие, реже вызывает аллергические реакции и сразу выпускается в форме раствора, а не порошка для разведения, что обеспечивает его стерильность. Минздрав подчеркивает, что в рецептах, которые врачи выписывают больным с гепатитом С, значится лекарство с конкретным действующим веществом. Предоставлять пациентам не тот медикамент, который им рекомендовал доктор, в ведомстве не намерены.

В ФАС настаивают, что препараты взаимозаменяемы. В начале марта 2017 года служба выпустила разъясняющее письмо по этому поводу. Как рассказали изданию в Управлении контроля социальной сферы и торговли ФАС, этот документ появился после того, как в службу обратилась компания «Биокад»: в августе 2016 года производитель утверждал, что лекарства, несмотря на разные действующие вещества, могут заменять друг друга. Однако в мае 2017 года компания заняла противоположную позицию, о чем уведомила ФАС другим письмом.

В пресс-службе Biocad РБК сообщили, что в 2016 компания обратилась в ФАС за разъяснениями о возможном нарушении законодательства о защите конкуренции при закупке препаратов для лечения гепатита С. «В компании были удивлены тем, что при рассмотрении этого запроса ФАС фактически вышла за его рамки и неожиданно признала взаимозаменяемость двух разных препаратов», — указали в Biocad.

Заменять одни действующие вещества другими нельзя, уверен учредитель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев.

«ФАС всегда ссылается на нормы закона о закупках и ориентируется на них. Хотя они часто не учитывают специфику здравоохранения. Но сейчас служба, наоборот, готова нарушить этот закон», — заметил Жулев. Вслед за Минздравом он указал, что конкурировать между собой при госзакупках могут только препараты с одинаковым действующим веществом.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
гепатит
госзакупки
ФАС России
Минздрав России
Фармвестник-ТВ
22.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 9(14)
19.06 «7 дней за 7 минут» с Николаем Борисоглебским
14.06 «У редакционного камина» с Дмитрием Ефимовым
13.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Новая логистика против старой дистрибуции. Причины. Преимущества. Недостатки»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
Помогал детям и баста
В I квартале объем закупок УЗИ-аппаратов в России снизился на 9,2%
Правда в глаза
Current issue #20, 2017
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