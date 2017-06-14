Минздрав отменил аукцион на госзакупку леналидомида из-за вопросов патентной защиты препарата

Минздрав России признал несостоявшимся аукционы по госзакупке препарата леналидомид в связи с отсутствием в составе заявок документов, подтверждающих нахождение под патентной защитой планируемого к поставке лекарственного препарата.

5 июня Минздрав планировал провести аукционы по госзакупке препарата леналидомид. В поданных для участия в аукционах заявках был предложен оригинальный препарат «Ревлимид» и его дженерик «Леналидомид-натив». В связи с отсутствием в заявках участников сведений о патентной защите лекарственного препарата, Единая комиссия министерства приняла решение отказать обоим участникам.

Компания Celgene, производитель оригинального лекарственного препарата под торговым наименованием «Ревлимид», действующее вещество которого «леналидомид» находится под патентной защитой на территории Российской Федерации, и компания «Фармстандарт», локализующая этот препарат на территории РФ, считают правильным принятое Минздравом решение об отмене аукционов.

«Требование Министерства здравоохранения Российской Федерации об обязательном указании сведений о патентной защите лекарственного препарата означает, что министерство считает важным соблюдение законодательства Российской Федерации о правах интеллектуальной собственности. Мы поддерживаем такой подход», – комментирует генеральный директор АО «Фармстандарт» Григорий Потапов.

«Решение Минздрава является значимым не только для российского представительства Селджен, но и для всего российского фармацевтического рынка в целом. Подобные прецеденты подкрепляют уверенность всех его участников в том, что в Российской Федерации создаются благоприятные условия для дальнейшего развития международного партнерства в фарминдустрии и прилагаются значительные усилия для поддержки благоприятного инвестиционного климата», – отмечает Виктор Феркович, директор российского представительства Celgene.