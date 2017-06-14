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Минздрав обновил порядок приема на обучение в ординатуру на 2017/18 учебный год

14.06.2017

7 июня Минюст зарегистрировал приказ Минздрава России № 212н от 11.05.2017 г. «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам ординатуры».

Установлено, что образовательные организации осуществляют прием в ординатуру по следующим условиям поступления с проведением отдельного конкурса по каждой совокупности этих условий:

- раздельно по программам ординатуры в зависимости от специальности;

- раздельно в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании платных образовательных услуг;

- раздельно на места в пределах целевой квоты и на места в рамках контрольных цифр за вычетом целевой квоты.

При этом поступающий вправе одновременно поступать в организацию по различным условиям поступления.

Прием документов, необходимых для поступления, начинается не ранее 1 июля соответствующего года включительно и продолжается не менее 20 рабочих дней. Организация по согласованию с учредителем вправе продлить сроки приема не более чем на 10 рабочих дней, а также установить иные сроки для лиц, завершивших обучение по программам специалитета или магистратуры по очно-заочной форме обучения.

Определено также, что приемная комиссия до начала приема документов размещает на своем сайте, в частности, следующую информацию:

1) не позднее 1 апреля, а при информировании о приеме на обучение на 2017/18 учебный год - не позднее 30 июня 2017 года:

- правила приема, утвержденные организацией;

- информацию о сроках начала и завершения приема документов, необходимых для поступления, сроках проведения вступительного испытания;

- условия поступления;

- количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр (без выделения целевой квоты);

- программу вступительного испытания;

- правила подачи и рассмотрения апелляций;

- образец договора об оказании платных образовательных услуг;

- информацию о наличии общежития;

2) не позднее 1 июня, а при информировании о приеме на обучение на 2017/18 учебный год - не позднее 30 июня 2017 года:

- количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления (в рамках контрольных цифр - с выделением целевой квоты);

- информацию о сроках зачисления;

- информацию о количестве мест в общежитиях для иногородних поступающих;

- расписание проведения вступительного испытания с указанием мест проведения.

Признан утратившим силу Приказ Минздрава России от 06.09.2013 №633н «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по программам ординатуры».

Подготовлено по материалам «КонсультантПлюс».

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Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
образование
медицинские работники
Фармвестник-ТВ
13.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Новая логистика против старой дистрибуции. Причины. Преимущества. Недостатки»
08.06 «Актуальное интервью» с Игорем Крыловым
07.06 «Актуальное интервью» с Дмитрием Морозовым
07.06 «ФармNEWS»: Заложен первый камень завода «НоваМедики»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
Помогал детям и баста
Правда в глаза
Current issue #20, 2017
Большая семья Innothera
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Аптечный практикум
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