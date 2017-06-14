Минздрав обновил порядок приема на обучение в ординатуру на 2017/18 учебный год

7 июня Минюст зарегистрировал приказ Минздрава России № 212н от 11.05.2017 г. «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам ординатуры».
Установлено, что образовательные организации осуществляют прием в ординатуру по следующим условиям поступления с проведением отдельного конкурса по каждой совокупности этих условий:
- раздельно по программам ординатуры в зависимости от специальности;
- раздельно в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании платных образовательных услуг;
- раздельно на места в пределах целевой квоты и на места в рамках контрольных цифр за вычетом целевой квоты.
При этом поступающий вправе одновременно поступать в организацию по различным условиям поступления.
Прием документов, необходимых для поступления, начинается не ранее 1 июля соответствующего года включительно и продолжается не менее 20 рабочих дней. Организация по согласованию с учредителем вправе продлить сроки приема не более чем на 10 рабочих дней, а также установить иные сроки для лиц, завершивших обучение по программам специалитета или магистратуры по очно-заочной форме обучения.
Определено также, что приемная комиссия до начала приема документов размещает на своем сайте, в частности, следующую информацию:
1) не позднее 1 апреля, а при информировании о приеме на обучение на 2017/18 учебный год - не позднее 30 июня 2017 года:
- правила приема, утвержденные организацией;
- информацию о сроках начала и завершения приема документов, необходимых для поступления, сроках проведения вступительного испытания;
- условия поступления;
- количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр (без выделения целевой квоты);
- программу вступительного испытания;
- правила подачи и рассмотрения апелляций;
- образец договора об оказании платных образовательных услуг;
- информацию о наличии общежития;
2) не позднее 1 июня, а при информировании о приеме на обучение на 2017/18 учебный год - не позднее 30 июня 2017 года:
- количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления (в рамках контрольных цифр - с выделением целевой квоты);
- информацию о сроках зачисления;
- информацию о количестве мест в общежитиях для иногородних поступающих;
- расписание проведения вступительного испытания с указанием мест проведения.
Признан утратившим силу Приказ Минздрава России от 06.09.2013 №633н «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по программам ординатуры».
Подготовлено по материалам «КонсультантПлюс».
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