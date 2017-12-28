Минздрав объявил аукционы на поставку препаратов по программе «7 ВЗН»

Минздрав России объявил аукционы на поставку лекарственных препаратов в рамках реализации постановления Правительства РФ от 26.12.2011 № 1155 «О закупках лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей».

- Иматиниб капсулы и/или таблетки, покрытые оболочкой, и/или плёночной оболочкой 100 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 242 249 481,54 руб.

Прием заявок заканчивается: 15.01.2018 09:00.

- Бортезомиб лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения и/или для подкожного введения и/или для внутривенного и подкожного введения 2,5 мг и/или 3,0 мг и/или 3,5 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 702 527 210,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 15.01.2018 09:00.

- Микофеноловая кислота таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 360 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 531 696 774,50 руб.

Прием заявок заканчивается: 15.01.2018 09:00.

- Микофенолата мофетил капсулы и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 42 577 327,52 руб.

Прием заявок заканчивается: 15.01.2018 09:00.

- Соматропин лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения и/или инъекций и/или раствор для подкожного введения 5-15 мг (15-45 МЕ) (концентрация 4 мг/мл - 12 мг/мл)

Начальная (максимальная) цена контракта: 158 035 443,40 руб.

Прием заявок заканчивается: 15.01.2018 09:00.

- Октоког альфа лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 250 МЕ

Начальная (максимальная) цена контракта: 100 680 750,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 15.01.2018 09:00.

- Октоког альфа лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 500 МЕ

Начальная (максимальная) цена контракта: 746 114 175,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 15.01.2018 09:00.

- Микофенолата мофетил капсулы и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 41 779 487,60 руб.

Прием заявок заканчивается: 15.01.2018 09:00.

- Микофеноловая кислота таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 180 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 245 616 455,75 руб.

Прием заявок заканчивается: 15.01.2018 09:00.