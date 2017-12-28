 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
25.12 «У редакционного камина» с Вадимом Яцуком
21.12 «7 дней за 7 минут» с Евгением Нифантьевым
18.12 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 27
13.12 «ФармNEWS»: В России зарегистрирован первый препарат для терапии ППРС
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
На конференции обсудили нарушения аптечных правил
Диагностика HR
Механизм хороший, но надо вытряхнуть пыль
Ставка на звезды и новые технологии
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
238

Минздрав объявил аукционы на поставку препаратов по программе «7 ВЗН»

28.12.2017

Минздрав России объявил аукционы на поставку лекарственных препаратов в рамках реализации постановления Правительства РФ от 26.12.2011 № 1155 «О закупках лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей».

- Иматиниб капсулы и/или таблетки, покрытые оболочкой, и/или плёночной оболочкой 100 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 242 249 481,54 руб.

Прием заявок заканчивается: 15.01.2018 09:00.

- Бортезомиб лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения и/или для подкожного введения и/или для внутривенного и подкожного введения 2,5 мг и/или 3,0 мг и/или 3,5 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 702 527 210,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 15.01.2018 09:00.

- Микофеноловая кислота таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 360 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 531 696 774,50 руб.

Прием заявок заканчивается: 15.01.2018 09:00.

- Микофенолата мофетил капсулы и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 42 577 327,52 руб.

Прием заявок заканчивается: 15.01.2018 09:00.

- Соматропин лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения и/или инъекций и/или раствор для подкожного введения 5-15 мг (15-45 МЕ) (концентрация 4 мг/мл - 12 мг/мл)

Начальная (максимальная) цена контракта: 158 035 443,40 руб.

Прием заявок заканчивается: 15.01.2018 09:00.

- Октоког альфа лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 250 МЕ

Начальная (максимальная) цена контракта: 100 680 750,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 15.01.2018 09:00.

- Октоког альфа лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 500 МЕ

Начальная (максимальная) цена контракта: 746 114 175,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 15.01.2018 09:00.

- Микофенолата мофетил капсулы и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 41 779 487,60 руб.

Прием заявок заканчивается: 15.01.2018 09:00.

- Микофеноловая кислота таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 180 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 245 616 455,75 руб.

Прием заявок заканчивается: 15.01.2018 09:00.

Автор: «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
21.11.2017 Росздравнадзор подготовил справочник-классификатор лекарств по программе «7 нозологий»
12.10.2017 Депутаты предлагают расширить программу «7 высокозатратных нозологий»
29.09.2017 Минздрав России объявил аукционы на поставку антивирусных препаратов
28.09.2017 Минздрав просит добавить на финансирование программы «Семь нозологий» почти 7 млрд рублей
30.08.2017 Минздрав России закупает вакцину для профилактики полиомиелита
Метки
программа "7 нозологий"
аукцион в электронной форме
Фармвестник-ТВ
25.12 «У редакционного камина» с Вадимом Яцуком
21.12 «7 дней за 7 минут» с Евгением Нифантьевым
18.12 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 27
13.12 «ФармNEWS»: В России зарегистрирован первый препарат для терапии ППРС
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
На конференции обсудили нарушения аптечных правил
Диагностика HR
Механизм хороший, но надо вытряхнуть пыль
Ставка на звезды и новые технологии
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Декабрь 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения