Минздрав КБР пытался оштрафовать поставщика за неисполнение контрактов, которые сам же не оплатил

Необычный иск рассмотрел Арбитражный суд Кабардино-Балкарии. Республиканский Минздрав пытался взыскать с ГАУ «Аптечный склад» свыше 3 млн рублей штрафа в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по государственным контрактам (компания недопоставила товар на общую сумму 1,2 млн рублей). Однако при этом истец совсем позабыл – во всех смыслах этого слова – об одном существенном пункте подписанных соглашений: 30% предоплате.

«Аптечный склад» не отрицал, что не отгрузил товар, однако произошло это не по его вине, а по вине Минздрава, который не перечислил деньги. После неоднократных напоминаний в ноябре 2016 года поставщик направил заказчику письмо с просьбой согласовать расторжение контрактов, но оно осталось без ответа.

«На «нет» и суда нет», - посчитало руководство «Аптечного склада» и ошиблось, получив спустя полгода судебное извещение. Впрочем, Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе» предусматривает освобождение стороны от уплаты неустойки (штрафа, пени), если она докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны (часть 9 статья 34).

Требование Минздрава оставлено без удовлетворения. Решение Кабардино-Балкарского арбитражного суда может быть обжаловано до 5 июля.