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Минздрав будет регистрировать препараты, предназначенные для обращения на общем рынке ЕАЭС

28.09.2017

Правительство РФ внесло изменения в Положение о Министерстве здравоохранения Российской Федерации. Соответствующее постановление №1159 от 25.09.2017 г. подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Среди новых полномочий:

- регистрация лекарственных препаратов, предназначенных для обращения на общем рынке ЕАЭС;

- утверждение общей характеристики лекарственного препарата, инструкции по медицинскому применению (листка-вкладыша), нормативного документа по качеству, макетов упаковок, согласование плана управления рисками при применении лекарственного препарата в рамках регистрации лекарственных средств, предназначенных для обращения на общем рынке лекарственных средств в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС);

- взаимодействие с уполномоченными органами государств-членов ЕАЭС в сфере обращения лекарств, Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) и Экспертным комитетом по лекарственным средствам при ЕЭК в рамках регистрации лекарств, предназначенных для обращения на общем рынке лекарств и по иным вопросам обращения лекарств в рамках ЕАЭС.

Кроме того определено, что Минздрав России осуществляет выдачу (в соответствии с Решением Коллегии ЕЭК от 21.04.2015 №30) заключения на ввоз в РФ в том числе:

- незарегистрированных лекарственных средств, предназначенных для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента либо оказания медицинской помощи ограниченному контингенту пациентов с редкой и (или) особо тяжелой патологией;

- незарегистрированных лекарственных средств, предназначенных для предотвращения и (или) устранения последствий чрезвычайных ситуаций;

- конкретной партии лекарств, предназначенных для клинических исследований и (или) испытаний.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
Минздрав России
регистрация ЛС
рынок ЕАЭС
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28.09 «Актуальный репортаж»: II Всероссийская GMP-конференция
26.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 21
26.09 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
21.09 «Актуальное интервью» с Владиславом Шестаковым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №30
Аптечным организациям опять устанавливают новые правила
Тогда мы идем к вам
Крупнейший игрок может выжить на рынке за счет синергии производства и дистрибуции
Вопросы подготовки самостоятельного управленца остро стоят и для аптек, и для больших компаний
Одноразовые технологии в биофармацевтическом производстве позволяют снизить капитальные затраты
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