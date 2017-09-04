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Минздрав будет бороться с бесконтрольным применением противомикробных препаратов

04.09.2017

Минздрав разработал и внес в Правительство РФ Стратегию предупреждения распространения антимикробной резистентности в РФ на период до 2030 года. Стратегия определяет государственную политику по предупреждению и ограничению распространения устойчивости к противомикробным препаратам в РФ.

Как заявлял ранее заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой, проходит финальную стадию, ближайший этап ее утверждения – рассмотрение в правительстве. https://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/minseljxoz-gotov-otkazatjsja-ot-antibiotikov-v-zhivotnovodstve.html#.Waze0FIUl9A

Документ определяет задачи по сдерживанию биологической угрозы, связанной с распространением антимикробной резистентности, и направлена на предупреждение и ограничение распространения устойчивости микроорганизмов к противомикробным (в том числе противовирусным, противогрибковым и противопаразитарным) препаратам (УПП), а также устойчивости микроорганизмов, включая вредные организмы растений, к иным противомикробным химическим и биологическим средствам, в том числе пестицидам. Как сообщили в пресс-службе Минздрава, в разработке стратегии принимали активное участие Минсельхоз, Минпромторг, Роспотребнадзор, Россельхознадзор, Минфин, Минэкономразвития, ФАНО, РАН.

Минздрав сформировал план мероприятий по реализации Стратегии, предусматривающий нормативно-правовое регулирование отношений в области предупреждения распространения антимикробной резистентности в РФ, осуществление мер, исключающих бесконтрольное применение противомикробных лекарственных препаратов, а также обеспечение отдельных мероприятий по предупреждению распространения антимикробной резистентности, в том числе программно-целевым методом.

Разработчики рассчитывают, что реализация Стратегии позволит повысить осведомленность населения о корректном применении противомикробных лекарственных препаратов, их адекватной замене, недопустимости самолечения и, как следствие, повысить эффективность профилактики и лечения инфекционных и паразитарных болезней человека, животных и растений, снизить тяжесть и длительность течения этих заболеваний, снизить число случаев инфекционных заболеваний, связанных с оказанием медицинской помощи, вызванных микроорганизмами со множественной лекарственной устойчивостью, снизить смертность среди населения, гибель животных и растений, связанных с распространением УПП и иных видов устойчивости, повысить уровень профессиональной подготовки специалистов в соответствующих отраслях, выявляемость устойчивых к противомикробным препаратам, химическим и биологическим средствам форм возбудителей инфекционных болезней человека, животных и растений, установить базовые показатели, характеризующие распространенность УПП и иных видов устойчивости.

В пресс-службе Минздрава напомнили, что за последние годы произошел целый ряд позитивных изменений: были разработаны и утверждены Клинические рекомендации по определению чувствительности к антимикробным препаратам (гармонизированы с Европейскими рекомендаций по определению чувствительности к антимикробным препаратам); существенно доработана методическая база; зарегистрированы новые методы и методические подходы в оценке чувствительности к антимикробным препаратам и детекции отдельных механизмов устойчивости; обновлен список диагностических микробиологических материалов; утвержден сотрудничающий центр ВОЗ по вопросам контроля антибиотикорезистентности; начата подготовка национальной стратегии сдерживания антибиотикорезистентности и др.

«Проблема антимикробной резистентности действительно выходит на передовые позиции по актуальности. Она очень значима для всего мира и России в том числе. Антимикробная резистентность формировалась на протяжении последних десятилетий. Это привело к тому, что многие привычные препараты из группы антибиотиков перестают действовать на ряд пациентов при появлении признаков инфекционных заболеваний. Мы получили очень хорошие данные на уровне доклинических исследований. Если они сейчас подтвердятся на уровне клинических исследований, то мы будем одними из первых в мире, кто предложит принципиально другой вектор развития антимикробной резистентности», – отмечала министр Вероника Скворцова на Заседании высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

Стоит отметить, что Россия являлась соавтором резолюции по глобальной стратегии противодействия антимикробной резистентности, принятой в 2014 г. и планов действий по борьбе с антимикробной резистентностью, принятых ассамблеей ВОЗ в 2015 году.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
резистентность
Персоны
Краевой Сергей Александрович

Заместитель Министра здравоохранения РФ
Скворцова Вероника Игоревна
Министр здравоохранения РФ
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22.08 «7 дней за 7 минут» с Викрамом Пуния
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №26
Нехватка фармацевтов и провизоров может привести к закрытию аптек
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В борьбе с федеральными дискаунтерами выживут не все
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