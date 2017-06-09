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Минздрав Алтайского края предлагает запустить пилотный проект по доставке лекарств в отдаленные села

09.06.2017
Фото: Минздрав Алтайского края

Для доставки лекарств в отдаленные села министерство готово организовать работу выездных аптечных пунктов. Сегодня в селах проживают 43% жителей региона, всего в крае 1600 населенных пунктов, из них в 284 селах проживают менее 300 жителей, там нет ни ФАПов, ни аптечных организаций.

«Мы полтора года занимаемся изучением этого вопроса, и доставка лекарств для жителей этих территорий единственный выход, чтобы обеспечить доступную лекарственную помощь. Открывать аптеки в этих населенных пунктах никто не будет, – рассказала «ФВ» заместитель министра здравоохранения Алтайского края Елена Кравец. – Пока мы вышли с предложением к Минздраву РФ организовать эту работу в рамках пилотного проекта в регионе».

По ее мнению, это позволит оперативно приступить к выездной форме торговли: в противном случае потребуется внесение изменений в федеральные законы № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» и № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

Проект носит социальный характер: о получении прибыли в рамках выездной торговли лекарствами речи не идет. Он рассчитан примерно на 30 тыс. жителей региона, которые будут получать препараты дважды в месяц. Елена Кравец отмечает, что при этом выездные аптечные пункты могут быть безубыточными.

«Мы рассчитали все параметры : затраты на доставку, работу водителей и фармацевтов, выручку при средней сумме чека 100-200 рублей (с учетом того, что покупателями будут сельские пенсионеры). Не рассчитывая на прибыльность этого направления, мы все же отмечаем рост объема продаж аптечного ассортимента в фельдшерско-акушерских пунктах (лекарственным обеспечением занимаются 869 ФАПов в Алтайском крае) за последние два года – с 89 млн рублей в 2014 г. до 133 млн рублей в 2016 г», – говорит Елена Кравец.

Для доставки лекарств краю понадобятся три автомобиля, маршрут для которых уже разработан. Поставщиком лекарств станет государственная аптечная служба – аптеки муниципальной и краевой форм собственности.

«Ежегодно к нам поступают две-три коллективных просьбы о повышении доступности лекарств в отдаленных селах. Люди уже привыкли к неудобствам, но мы хотели бы кардинально изменить эту ситуацию», – отмечает Елена Кравец.

На фото: Елена Кравец.

Автор: Ольга Коберник, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Алтайский край
лекарственное обеспечение
Фармвестник-ТВ
08.06 «Актуальное интервью» с Игорем Крыловым
07.06 «Актуальное интервью» с Дмитрием Морозовым
07.06 «ФармNEWS»: Заложен первый камень завода «НоваМедики»
06.06 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №19
Маловато будет
Телемедицина развивается в мире высокими темпами
Current issue #19, 2017
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