Минтруд утвердил ряд профессиональных стандартов специалистов в области фармацевтической деятельности

Минтруд России утвердил профессиональные стандарты по специальностям: провизор-аналитик, специалист в области управления фармдеятельностью и специалист по промышленной фармации в области производства лекарственных средств.

В разработке стандартов принимали участие представители РСПП, Некоммерческого партнерства содействия развитию аптечной отрасли «Аптечная гильдия», Союза фармацевтических работников по содействию развитию профессии и фармацевтической отрасли «Национальная фармацевтическая палата», Российского университета дружбы народов, Первого МГМУ им. Сеченова, АРФП, AIPM, Ассоциации производителей фармацевтической продукции и изделий медицинского назначения.

- Приказ Минтруда России № 427н от 22.05.2017 г. «Об утверждении профессионального стандарта "Провизор-аналитик"» (Зарегистрирован в Минюсте России 05.06.2017 № 46958).

- Приказ Минтруда России № 428н от 22.05.2017 г. «Об утверждении профессионального стандарта "Специалист в области управления фармацевтической деятельностью"» (Зарегистрирован в Минюсте России 06.06.2017 № 46967).

- Приказ Минтруда России № 430н от 22.05.2017 г. «Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по промышленной фармации в области производства лекарственных средств"» (Зарегистрирован в Минюсте России 06.06.2017 № 46966).

«Наличие профстандарта – это всегда плюс для работодателя. В стандарте изложены основные функции работника, необходимые знания и умения - и его можно использовать для создания функционально-должностной инструкции. Кроме того, когда определены требования к специальности, есть основа для развития системы независимой оценки профессиональной квалификации специалиста», – заявляла ранее Елена Неволина, исполнительный директор НФП, исполнительный директор НП «Аптечная гильдия», секретарь Совета по профессиональным квалификациям в области фармации.